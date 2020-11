Biografia

Aparición angelical

El castigo a su incredulidad

Los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios, y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor: Conmemoración de los santos Zacarías e Isabel, padres de san Juan Bautista, quien precedió al Señor. Isabel, al recibir a su pariente María en su casa, se llenó de Espíritu Santo al recibir el saludo de la Madre de Dios, y le dijo: "bendita entre todas las mujeres", y Zacarías, sacerdote lleno de espíritu profético, apenas nació su hijo, dio gracias a a Dios redentor y predicó la próxima manifestación de Cristo, Sol de Oriente, que procede de lo Alto.Una de las alabanzas más profundas que se ha dicho de este matrimonio es que "Los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios, y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor". Fue nada menos que el evangelista san Lucas quien la hizo.PUBLICIDADSe sabe que él era sacerdote del templo de Jerusalén y que su esposa Isabel era pariente, puede ser que prima, de la Virgen María. Se sabe, también por el testimonio evangélico y por sus propias palabras, que eran ya mayores y que no habían logrado tener descendencia por más deseada que fuera.Un día, cumple Zacarías el oficio sacerdotal y, mientras ofrece el incienso, ve un ángel, se llama Gabriel, que le dice: "Tu oración ha sido escuchada; Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo al que pondrás por nombre Juan".Aunque Zacarías es un hombre piadoso y de fe, no da crédito a lo que está pasando. Cierto que los milagros son posibles y que Dios es el Todopoderoso, cierto que se cuenta en la historia un repertorio extenso de intervenciones divinas, cierto que conoce obras portentosas del Dios de Israel, pero que "esto" de tener el hijo tan deseado le pueda pasar a él y que su buena esposa "ahora" que es anciana pueda concebir un hijo... en estas circunstancias... vamos que no se lo cree del todo por más que a un ángel no se le vea todos los días.PUBLICIDADEl castigo por la debilidad de su fe será la mudez hasta que lo prometido de parte de Dios se cumpla. El pueblo estaba aguardando fuera del Templo a que saliera Zacarías y se extrañaban de que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas y estaba completamente mudo.Cuando nace Juan, el futuro Bautista, Zacarías recupera el habla, bendice a Dios y entona un canto de júbilo, profetizando. También Isabel prorrumpió en una exclamación sublime, que repetimos al rezar cada Avemaría, cuando estaba encinta y fue visitada por la Virgen: "Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre". Añadiendo: "¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte de Dios!".Con Zacarías e Isabel la fe es aclamada con exultación y reconocida en su inseparable oscuridad. En algunos santorales su celebración está marcada para el 23 de septiembre, en otros el 5 de noviembre.Que Dios conceda a los padres de familia el imitar a Zacarías e Isabel, llevando como ellos una vida santa; siendo justos ante el Señor, y observando con exactitud todos los mandamientos y preceptos de Dios.Nada es imposible para Dios (palabras del ángel a Zacarías) PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y BeatosCon información de Archidiócesis de Madrid y Ewtn.com