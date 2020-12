Lo último que santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara a todos los que recordaran su martirio

Biografía

El Martirio

Sus reliquias

Anécdotas curiosas

Oración

: Conmemoración de santa Bárbara, de la cual se dice que fue virgen y mártir en Nocomedia, Siglo III y IV. Fue una virgen y mártir cristiana, forma parte de la lista oficial del martirologio de la Iglesia Católica y según el calendario o santoral católico su fiesta se celebra el 4 de diciembre.Bárbara significa: Aquella que no es griega, proviene del griego.PUBLICIDADUna antigua tradición escrita en griego en el siglo VII cuenta lo siguiente acerca de Santa Bárbara:Era hija de un tipo de tremendo mal genio llamado Dióscoro. Como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, éste la encerró en un castillo, al cual le había mandado colocar dos ventanas. La santa mandó a los obreros a que añadieran una tercera ventana para acordarse de las Tres Divinas personas de la Santísima Trinidad. Pero esto enfureció más a su incrédulo papá.El furioso Dióscoro, como su hija no aceptaba casarse con ningún pagano o no creyente, permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con una espada, los enemigos de la religión. Por eso la pintan con una espada, y con una palma (señal de que obtuvo la palma del martirio) y con una corona porque se ganó el reino de los cielos.Y dice la antigua tradición que cuando Dióscoro bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a santa Bárbara le reza la gente para verse libre de los rayos de las tormentas.Dicen que junto a ella fue martirizada su amiga Juliana, y que en su sepulcro se obraron muchos milagros. Se añade también la antigua tradición que lo último que santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara a todos los que recordaran su martirio, en especial a la hora de su muertePUBLICIDADLas reliquias de la Santa quedaron en la Iglesia Griega y en 1108 una princesa griega, llamada también Bárbara trajo consigo las reliquias que fueron colocados en el monasterio Michailovsky-Zlatoverj en Kiev. En la época de Napoleón, las sagradas reliquias fueron llevadas al Templo de San Martín de la isla de Murano, donde hasta el día de hoy, aún se custodian.La imagen de santa Bárbara aparece en algunos casos vinculada con la espada con la cual fue decapitada, y dicha espada representa un símbolo de fe inquebrantable, pues prefirió la muerte por la espada antes que perder su feEl rayo que cayó en su martirio ha hecho que sea relacionada con los explosivos y así es patrona del arma de Artillería. El depósito de explosivos en los buques recibe el nombre de Santa Bárbara.A Santa Barbara se le representa con manto rojo, cáliz de la sangre de Cristo, rama de olivo, corona y espada, todos ellos símbolo del martirio. Es la patrona de los artilleros, arquitectos, albañiles, fortificaciones, cavadores de tumbas, fundadores, revistas, y protectora contra el rayo, fuego, muerte repentina e impenitenciaPUBLICIDADPadre de Bondad, admirable en tus Santos, especialmente en la gloriosa Virgen y Mártir Santa Bárbara, por cuya fe a los doce años de edad padeció azotes y otros crueles martirios, hasta ser degollada por su mismo padre, en cuyo tránsito te pidió le concedieras la gracia de que todo aquel que se valieran de su intercesion fuese librado de todo mal, socorriéndolos en la hora de la muerte. Te ruego, oh Senor, que por los meritos de tu querida esposa Santa Barbara, me concedas fortaleza para resistir las tentaciones, conocer y llorar mis culpas y conocer en verdad tu amor, para que así, en especial en la hora de mi muerte, y fortalecido con los Santos Sacramentos, pueda yo valerme de la poderosa intercesion de esta Virgen Santa, y gozar para siempre, en su compañía, toda tu gloria, en donde vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amen. PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos