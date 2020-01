Biografía

Una alumna sobresaliente y devota

Domingo Savio, su modelo de santo

Despertando la conciencia

El ofrecimiento a Dios

Fue muy devota de María Auxiliadora, ofreció su vida a Dios para así lograr la conversión de su mamá que vivía en en pecado mortalHoy también se festeja a:: En Junín de los Andes, en Argentina, beata Laura Vicuña, virgen, que nació en la ciudad de Santiago de Chile, fue alumna del Instituto de María Auxiliadora y, para obtener la conversión de su madre, a los trece años ofreció a Dios su vidaLa Beata Laura Vicuña fue una hija muy fiel y devota que ofreció a Dios su vida por salvar a la madre de la condenación eterna.PUBLICIDADLaura Carmen Vicuña nació en Santiago, en Chile, el 5 de abril, 1891. Sus Padres fueron José Domingo y Mercedes Pino.La familia Vicuña eran unos aristócratas chilenos que fueron forzados al exilio debido a la revolución. Ellos se refugiaron en Temuco en una casa muy pobre, pero poco tiempo después, José Domingo murió repentinamente y Mercedes tuvo que refugiarse con sus dos hijas en Argentina. Llegaron a Junín de los Andes. Mercedes llegó a conocer a un hombre muy agresivo, un ganadero llamado Manuel Mora, del cual, debido a la condición miserable en la que estaban viviendo ella y sus hijas, no solo aceptó trabajar para él, sino que además se mudó a vivir con él en unión libre.En el año 1900, Laura y su hermana, Julia Amanda, fueron internadas en el colegio de las hermanas salesianas de María Auxiliadora en Junín de los Andes. Allí, ella se destacaría por ser una alumna modelo: mucha oración, escucha a las hermanas con atención, a disposición siempre de sus compañeras, feliz y dispuesta a hacer sacrificios.PUBLICIDADAl año siguiente, hizo su primera comunión con el mismo fervor y los ideales como Santo Domingo Savio, a quien había tomado como modelo. Entró en los Hijos de María.Mientras una de las hermanas estuvo explicando el sacramento del matrimonio durante la catequesis, Laura comenzó a entender el estado de pecado en que se encontraba su madre y se desmayó. Ella también comprendió el por qué, durante los días de fiesta en la granja, su madre la hizo orar en secreto y nunca fue a los sacramentos. A partir de entonces, Laura aumentó sus oraciones y sacrificios por la conversión de su madre.Durante las vacaciones de 1902, Manuel Mora se encontraba en actitud amenazadora hacia Laura; ella había crecido y se estaba transformando en una chica muy linda, por lo que, el aberrante Mora, comienza a hacerle halagos y tiene un interés poco respetuoso por ella. De inmediato, Laura se da cuenta, y le pide a Dios que le dé la suficiente valentía para rechazar al vil hombre y así lo hizo. Mora al verse humillado estalló en cólera y salió del lugar muy furioso con la niña.PUBLICIDADLaura regresó a la escuela como estudiante asistente, debido a que Mora ya no iba a costear sus honorarios. Con todo su corazón, ella preguntó si podía convertirse en una Hija de María Auxiliadora, pero se le negó tal petición debido a la condición de pecado en que se encontraba su madre. Ella entonces ofreció su vida al Señor para la conversión de su madre, llegó a ser muchos más sacrificios que antes, y con el consentimiento de su confesor, el Padre Crestanello, hizo votos privados.Su salud se vio deteriorada debido a los sacrificios que hacía y surgió entonces una enfermedad. Además de esto, ella fue golpeada por Mora porque se le negó una vez más a sus propuestas indecentes.En su última noche, ella le confesó a su madre: "Mamá, me estoy muriendo! Durante mucho tiempo he rogado a Jesús, ofreciendo mi vida por ti, así que pronto voy a regresar con Dios... Mamá, antes de morir, ¿tendré la oportunidad de verte arrepentida por tu vida de pecado?" Mercedes, muy conmovida, respondió: "Te prometo que haré lo que me pides." Con esta alegría, Laura murió la noche del 22 de enero de 1904. Su cuerpo yace en la capilla perteneciente a las Hermanas Salesianas en Bahía Blanca. En el centenario de la muerte de Don Bosco, esta hija elegida, que había dado su vida por la virtud más querida para el Maestro, fue proclamada beata PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos