"¡Qué pena tengo de los pecadores! !Si yo pudiera mostrarles el infierno!"

El sufrimiento anhelado

"Yo amo tanto a Nuestro Señor! A veces creo que tengo un fuego en el pecho, pero eso no me quema"Le encantaba contemplar a Cristo crucificado y se conmovió hasta las lágrimas al escuchar el relato de la Pasión. Afirmó entonces ya no querer cometer pecado y no hacer sufrir más a Jesús. Meditaba mucho sobre la eternidad del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Una vez exclamó:Tuvo una Fe ardiente y devoción a la Santa Eucaristía, que visitó con frecuencia y durante mucho tiempo en la iglesia parroquial, escondiéndose en el púlpito, donde nadie podía verla y así distraerla de contemplar al Rey de reyes.Anhelaba con un gran deseo comer el Cuerpo de Cristo, pero no le estaba permitido debido a su corta edad. Sin embargo, eso no le entristeció, ella encontraba consuelo en la comunión espiritual. También honró a la Virgen María, con un amor tierno, filial y alegre, rezaba constantemente el Santo rosario y cada momento del día le ofrecía jaculatorias piadosas.PUBLICIDAD