Fue martirizada por la fe cuando se negó a contraer matrimonio con un oficial romano. Se le invoca en contra de las enfermedades contagiosas

Biografía

La tentación de Satanás

Oración

Hoy también se festeja a:: En la Campania, santa Juliana, virgen y mártir (s. inc.). Según la Martiriología de Beda el Venerable, Juliana vivía en la ciudad de Nicomedia en Bitinia (actualmente en Turquía). Fue martirizada por la fe cuando se negó a contraer matrimonio con un oficial romano. Su memoria se celebra en el aniversario de su martirio, el 16 de febrero del año 305PUBLICIDADJuliana, era la hija de un senador pagano que residía en Nicomedia cuando en esa ciudad estaba la corte del emperador Maximiliano. Su mamá era completamente agnóstica. Eso no le impidió para nada abrazar a fe cristiana y se hizo bautizar en secreto y ya convertida al cristianismo, se dedicó con entusiasmo y ardor a la difusión de la fe, y por amor a esta fe, consagra su cuerpo y virginidad al Señor.Un senador joven, muy amigo del padre de Juliana, quien se llamaba eluzo, queda deslumbrado ante la belleza de Juliana y su propósito ahora será convertir a Juliana en su esposa por lo que no duda en pedir en Matrimonio a la joven Juliana al su Padre. Pero Juliana da largas al asunto sin llegar a poner en prueba su fe. Eluzo, quien con el tiempo llegó a ser Juez y prefecto de Nicomedia, no se rinde en su afán de querer casarse con Juliana, pero Juliana decidida no acepta Casarse a menos que él se hiciera cristiano. Eluzo no duda en acusar a Juliana con su padre, quien se convierte en aliado de Eluzo para hacer claudicar a su hija de tal idea tan disparatada.Al momento del Juicio, Juliana mantiene su palabra y su fe por todo lo alto, por lo que fue encarcelada, torturada y finalmente decapitada en el año 305. Su cuerpo fue trasladado a Cumas, en Italia, y luego a España, donde en su honor los condes de Castilla levantaron el célebre monasterio de Santillana (Santa Ileana), uno de los mejores monumentos de la Edad Media española.Juliana sufrió una muerte de mártir. Se cuenta que primero fue quemada parcialmente en una hoguera; luego fue zambullida en un caldero lleno de aceite hirviente; y finalmente, la muy sufrida santa, fue liberada de sus torturas terrenales por el acto instantaneo y caritativo de la decapitación.PUBLICIDADCuenta la tradición que Satanás se le apareció a la santa como un ángel de luz, y quiso convencerla de que creyera que todo a lo que estaba por renunciar al matrimonio y la vida glamorosa era muy bueno. En el arte, Santa Juliana es a veces mostrada en un caldero, guiando a Satanás encadenado, o con una corona y llevando una cruz sobre su pecho.Es invocada en contra de las enfermedades contagiosas. En la pintura y ventanales eclesiásticos de la Edad Media, Santa Juliana es mostrada frecuentemente batallando con un dragón con alas; usualmente ella lleva una cadena para amarrarlo. También puede ser vista con un dragón a sus pies.PUBLICIDADSeñor y Dios nuestro, que glorificaste a Santa Juliana con la doble corona de la virginidad y del martirio, concédenos que esta comunión nos ayude a superar todas las pruebas y podamos así alcanzar el Reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y BeatosCon información de Iglesia Católica Santa Juliana