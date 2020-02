Biografia

La hora del martirio de Apolonia

Hoy también se festeja a:: En Alejandría, en Egipto, conmemoración de santa Apolonia, virgen y mártir, la cual, después de haber sufrido muchos y crueles tormentos por parte de los perseguidores, para no verse obligada a proferir palabras impías prefirió entregarse al fuego antes que ceder en su fe. Se le invoca contra el dolor de muelas y es considerada como la patrona de las enfermedades dentales y de los odontólogos (c. 250).: Aquella que desciende de Apolo, proviene del griegoPUBLICIDADSegún la tradición, los padres de Apolonia no podían concebir un hijo y por eso elevaban constantes oraciones a sus dioses. Finalmente, la futura madre decidió romper vícunlos con esos falsos dioses y entonces le pidió a la Santísima Virgen María para que intercediera por ellos y fue así como la Virgen les alcanzó ese favor y tuvieron una bella niña a quien le pusieron por nombre Apolonia.Se dice que cuando la Apolonia creció y conoció las circunstancias de su nacimiento, se hizo una ferviente cristiana y le entregó su pureza y corazón al Señor.En aquellos tiempos, estalló una persecución contra los cristianos por el pagano de Alejandría en el último año del reino del emperador Filipo el Árabe (año 249, siglo III D.C)Los cristianos eran arrastrados fuera de sus casas y asesinados, sus propiedades saqueadas.La persecución comenzó cuando un poeta de Alejandría profetizó desastre por la presencia de los cristianos a los que consideraba impíos por no adorar a los dioses.Uno a uno fueron capturando a muchos cristianos, torturándolos y azotándolos para que renegaran de su Fe, pero absolutamente todos se mantuvieron fiel al Señor y fueron asesinados.Los cristianos no ofrecían ninguna resistencia, muchos se dieron a la fuga, abandonando todas sus pertenencias, sin quejarse, porque sus corazones estaban despegados de la tierra.PUBLICIDADLos soldados capturaron a Apolonia, ya era una mujer de avanzada edad y aún conservaba su virginidad, la torturaron con el objetivo de que se arrepintiera de su fe cristiana, pronunciase blasfemias contra Cristo y adorase a los dioses paganos.Sin embargo, ella se negó, padeció la ira de la turba alejandrina. En uno de los golpes que sufrió perdió varios dientes y los restantes le fueron arrancados como tortura.Su perseverancia en defender la fe enojó más a sus atacantes y éstos la amenazaron con la hoguera pero Apolonia no se amilanó, la amenazaron con arrojarla dentro si no pronunciaba ciertas palabras de desprecio hacia su fe.Ella les rogó que le dieran unos momentos de tregua (como si fuera a considerar un trato)Entonces, para dar testimonio de que su sacrificio era perfectamente voluntario, tan pronto como la dejaron libre, se lanzó dentro de las llamas.San Agustín explica por que razón anticipó ella su muerte. El santo supone que obró por una dirección particular del Espíritu Santo, porque de otra manera no sería lícito hacerlo; nadie puede apresurar su propio fin.PUBLICIDADNo fue, sino hasta el siglo XIV, cuando el culto a Santa Apolonia vuelve a emerger en la liturgia católica.Desde entonces, es a ella a quien se le invoca contra el dolor de muelas y es considerada como la patrona de las enfermedades dentales y de los odontólogos.Se le representa con un par de pinzas que sostienen un diente o con un collar en el que pende un diente de oroEn la mayoría de las regiones de la Iglesia occidental se encuentran iglesias y altares dedicados en honor de Santa Apolonia, pero no se la venera en ninguna iglesia oriental, aun cuando sufrió en Alejandría. PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos