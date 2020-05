= Imagen: PíldorasdeFe = Difundió el Evangelio entre los indígenas. María aprendió su lengua y escribió para ellos explicándoles el Catecismo y la vida en Cristo

Difundió el Evangelio entre los indígenas. María aprendió su lengua y escribió para ellos explicándoles el Catecismo y la vida en Cristo





Martirologio romano: En Quebec, en Canadá, Santa María de la Encarnación Guyart Martín, que, siendo aún madre de la familia, y después de la muerte de su esposo, confió a su pequeño hijo al cuidado de su hermana e ingresó entre las Ursulinas haciendo su profesión de fe. Abrió su primer Instituto en Canadá en donde realizó muchas obras famosas.





Biografía Nació el 28 de octubre 1599 en Tours, en Francia, proveniente de una familia de panaderos. Desde muy joven su camino de vida estuvo marcado por las experiencias místicas, que la convenció de que tenía un llamado a la vida religiosa. Pero su familia, ya tenía otros planes con ella. En 1617 la ofrecieron en Matrimonio con el dueño de una fábrica de seda, del quien le nació su hijo Claudio. Sólo seis después de esto, María se quedó viuda y le tocó asumir, además de la educación de su hijo, la dirección de la fábrica de su difunto esposo.



Su vida como "gerente" no interrumpió para nada las experiencias místicas que la empujaban cada vez más a la consagración. Pero eso no significaba que ella renunciaría a los deberes de la vida familiar o a la difícil tarea de que la fábrica de seda siguiese en marcha. Es innegable que esta experiencia le enseñó a combinar la vida del espíritu con la vida activa entre los hombres. Es importante destacar que para aquel entonces las mujeres no tenían una figura importante en la vida económica y empresarial.



Desde entonces, María comenzó un viaje espiritual hasta que toma la decisión de entrar entre las ursulinas de Tours el 21 de enero 1631 e hizo su profesión religiosa el 15 enero de 1633.



Mientras tanto, las visiones continuaron y con ello, percibió la magnitud de la misión a la que fue llamda: ofrecer la vida de Dios.