Nuestra Señora de Luján es un famoso icono de la Virgen María, madre de Jesucristo, del siglo XVI. La imagen, también conocida como la Virgen de Luján, se exhibe en la Basílica de Luján en Argentina. La Virgen de Luján es la Patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay

Fiesta: 08 de Mayo



La historia de la devoción a la Virgen María bajo la advocación de "Luján", en las comarcas del Río de la Plata, se remonta al año 1630, cuando dos imágenes traídas desde el Brasil fueron cargadas en el puerto de Santa María del Buenos Aires sobre una de las tantas carretas que pacientemente hacían el recorrido entre Buenos Aires y el norte del País.



El Santuario de Luján es uno de los centros de peregrinación más importantes de Latinoamérica donde se venera a Nuestra Señora de Luján

El milagro de la imagen de la Señora de Luján Un portugués afincado en Santiago del Estero quiso levantar una capilla en la cual se pudiera celebrar misa y, a la vez, honrar a la Virgen Santísima en el misterio de su Inmaculada Concepción.



Este portugués, llamado Farías, pidió a un amigo suyo, probablemente Andrea Juan, marino de profesión, que le enviara una imagen de la Purísima, adquirida en una de las imaginarías de renombre que existían en Sao Paulo.



El marino Andrea Juan, contestó a su amigo de Santiago enviándole, en sendos cajones, dos imágenes de la Virgen: una de la Inmaculada, otra de la Virgen con el Niño. El convoy salió de la ciudad fundada por Garay cincuenta años atrás (11 de junio de 1580).



De los dos caminos que conducían a Córdoba, el viejo y el nuevo, el convoy tomó por el camino viejo, actual ruta 8. Pasó la segunda noche en la estancia de Diego Rosendo, que lindaba con el camino viejo real y estaba en esta banda (sobre la margen derecha) del Río de Luján.



Al amanecer del tercer día la caravana que se dirigía a Córdoba de Tucumán, no pudo salir del lugar, pues la carreta que llevaba las dos imágenes no arrancó de su sitio, por más yuntas de bueyes que le colocaron.



Después de muchos esfuerzos, los intrigados arrieros bajaron el cajoncito que contenía la imagen de la Inmaculada, y la carreta arrancó como pluma que lleva el viento.



Los conductores del convoy comprendieron entonces que Dios quería que esa imagen, que empezaba ya a obrar portentos, no siguiese el itinerario fijado, sino que permaneciese en esos parajes.



Así lo interpretaron. Así lo hicieron. Juzgaron inútiles los esfuerzos que hacían para mover la carreta, después de diversos intentos por cargar la Imagen. Esto es lo que se llamó "La detención de la carreta" o "El Milagro de Luján".



La Sagrada Imagen impactó a aquellos sencillos carreteros, incapaces de inventar semejante hecho. Y lo suficientemente realistas y hombres de Fe para descubrir el "paso" de Dios en ese "paso" del río Luján.



Los arrieros llevaron la Imagen a la casa vecina de la estancia, que era de don Diego Rosendo. Luego prosiguieron su viaje sin tropiezo, conduciendo la otra Imagen, conocida como "Nuestra Señora de la Consolación" y que se venera hoy en Sumampa, de Santiago del Estero.



Divulgado el Milagro de la carreta, los campesinos y viajantes principiaron a venerar a la Virgen Santísima en esa Imagen, cuya fama fue propagándose en los alrededores y, seguramente, a lo largo del "camino viejo", en todas las postas frecuentadas.

El Negrito Manuel, el cuidador



Los Rosendo levantaron una pequeña capilla que pronto se convirtió en centro de romerías. Al cuidado de la Imagen dedicaron un negrito oriundo de Africa, llamado Manuel, quien sirvió a la Virgen cerca de medio siglo.



La tradición nos dice que Manuel, realizaba curas milagrosas con el sebo de las velas de la capilla y relataba a los peregrinos los viajes de la Santa Virgen, que salía de noche para dar consuelo a los afligidos



Una Devota rescata la imagen del abandono Algo más de treinta años después esta capilla, por diversas razones, fue quedando en despoblado (1662-1671) Aquí aparece un personaje de gran interés en esta segunda etapa de la Sagrada Imagen. Temerosa de la indiada y del abandono del lugar.



Doña Ana de Matos compró al Cura de la Catedral de Buenos Aires, Don Juan de Oramas (heredero de los Rosendo y a quien correspondía jurisdiccionalmente la atención espiritual de dicha Capilla), la Milagrosa Imagen, y la trasladó a su hacienda, situada en la actual ciudad de Luján (1671)



Luego de confirmar la veracidad de lo sucedido la Autoridad Eclesiástica, autorizó oficialmente el culto público a la "Pura y Limpia Concepción del Río Luján".



Doña Ana donó el terreno para la realización del nuevo templo en el año 1677 lugar en donde actualmente se encuentra la hermosa Basílica de Luján.



Manuel Casco de Mendoza y el Capellán Don Pedro de Montalbo, quien estaba muy enfermo y desahuciado, fue curado milagrosamente por Nuestra Señora de Luján. Ellos ayudaron a la construcción del Templo.



A todo esto, la Imagen había empezado a ser llamada "La Virgen de Luján", del nombre que ya tenía el río, en cuya orilla quiso Ella quedarse. La Virgen de Luján no dio su nombre al río sino que lo recibió de él