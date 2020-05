Historia

Apariciones del Ángel de la Paz

Historia de las apariciones de la Santísima Virgen

Primera aparición (13 de mayo 1917):

Segundo aparición (13 de junio 1917)

Tercera aparición (13 de julio 1917):

Cuarta aparición (19 de agosto 1917):

Quinta aparición (13 de septiembre 1917):

Sexta aparición (13 de octubre 1917):

Los tres secretos de Fátima

La historia de Nuestra Señora de Fátima tuvo lugar hace mucho tiempo en el poblado de Fátima, Portugal. 3 niños llamados Lucía, Jacinta y Francisco, quieres eran parte de una familia de pastores, tuvieron la dicha de ver las apariciones de la Santísima Virgen María.Las apariciones de Nuestra Señora se anunciaron un año antes mediante tres apariciones de un Ángel guardián quien fue el que preparó a los pequeños testigos para que se convirtieran en mensajeros de la Madre de Dios.PUBLICIDAD: En Primavera de 1916 Lucia Dos Santos, a la edad de 9 años, junto con Francisco y Jacinta Marto, de 8 y 6 años, respectivamente, estaban en el prado con sus ovejas. Empezó a llover, y se refugiaron en una cueva, allí permanecieron en la cueva para comer, rezar el Rosario y jugar alguno que otros jueguitos de infancia. Cuando terminó de llover, salieron y sintieron un aire fuerte que doblaba los árboles y de repente una luz blanca los envolvió. Entre esa luz apareció una nube en forma de un hombre joven, quién les dijo: "No teman, Soy el Ángel de la Paz. Oren conmigo" El Ángel se arrodilló e hizo un gesto de genuflexión leve. Los niños imitaron al Ángel y repitieron estas palabras tres veces: "Dios Mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, ni te esperan ni te aman." Después se levantó y les dijo: "Oren de esta manera. Los corazones de Jesús y María están atentos a sus ruegos": Estaban jugando los niños cerca de la casa de Lucía y se les apareció el Ángel y les dijo: "¿Qué están haciendo? Oren! Oren mucho. Los corazones de Jesús y María tienen planes piadosos con ustedes. Ofrezcan oraciones y sacrificios a la Divinidad." Los niños preguntaron: "¿Qué tanto debemos sacrificarnos?" El Ángel respondió: "Hagan un sacrificio de todo lo que realizan, y ofrézcanlo como un acto de enmienda de todos los pecados por los cuales Dios esta ofendido, y como una petición de la conversión de los pecadores. Por medio de esto su país tendrá la paz. Yo soy el ángel guardián, el Ángel de Portugal. Sobretodo acepten y soporten con sumisión todo el sufrimiento que Dios les enviará." A partir de ese momento, empezaron a ofrecer al Señor todo como sacrifico, tratando de evitar todo tipo de mortificación y pena, mas bien, se pasaron rezando la oración que el Ángel les había enseñado.: Ocurrió durante un verano. Los niños empezaron a hacer oración cuando vieron al ángel, quien tenía en su mano un cáliz, sobre el cual estaba una hostia, de la cual caían gotas de sangre hacia el cáliz. El ángel se arrodilló repitió tres veces con los niños: "La Bendita Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo - yo los adoro profundamente. Yo les ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los insultos, sacrilegios e indiferencias que lo ofenden. Y por medio de su preciosísimo Corazón Sacramentado y el Inmaculado Corazón de María, pido la conversión de los pobres pecadores." Después se levantó, tomó la Hostia, y la dio a Lucía, mientras que el contenido del cáliz lo dio a Jacinta y Francisco, y dijo: "Tomen el cuerpo y la sangre de Jesucristo, quién es insultado por los hombres desagradecidos. Reparen sus pecados y complazcan a su Dios." Desde el 13 de mayo de 1917, la Santísima Virgen María se apareció en seis ocasiones, durante seis meses consecutivos, en Fátima (Portugal), a tres humildes pastorcitos llamados: Lucía, Francisco y Jacinta. Estas apariciones ocurrieron los días 13 de cada mes.Uno de los asombrosos milagros en estas apariciones fue el que ocurrió en presencia de más de 70.000 personas que se habían reunido siguiendo a Lucía y los niños, el sol brilló intensamente a través de una tormenta y cambió de tamaño en varias ocasiones, muchos dicen que bailaba para todos y de él emanaban multitud de luces cuando giraba en los dos sentidos. Todas las personas presentes fueron capaces de mirar directamente el sol, sin que este lastimara sus ojos. Todos en el lugar quedaron convencidos y se convirtieron en fervientes creyentes a partir de ese día.A continuación se detalla la cronología de las apariciones con sus hechos más resaltantes.En su primera aparición, la Virgen María se le apareció a los 3 pequeños pastores vestidos y les pidió que fueran siempre al mismo lugar todos los días 13 de cada mes durante seis meses. Luego agregó, "reciten mucho el santo rosario todos los días por el bien de sus almas", y agregó: - ¿Quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a Nuestro Señor? - Sí, Señora, queremos y aceptamos- Entonces la Virgen les dijo: "Tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá Tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá"Al mes siguiente, los niños, acompañados por varios cientos de fieles, fueron a la tan esperada cita. Después de la oración colectiva, la Virgen María se le apareció de nuevo y anunció a Lucía lo siguiente: "Pronto me llevaré a Francisco y a Jacinta al cielo, tú en cambio permanecerás un poco más aquí por algún tiempo, Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Y voy a quedarme solita en este mundo? -respondió lucía- ¡No hijita! ¿Sufres mucho? Pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a DiosEl viernes 13 de julio, la Virgen María se le volvió a aparecer a Lucía y sus primos como en las anteriores ocasiones. Esta vez, son 4.000 personas que han asistido a este evento, quienes solo logran ver rayos de luz por doquier. La Virgen entonces le dice a los pequeños niños: "Es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Cuando sufran algo digan: «Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». La Virgen abrió sus manos y un haz de luz penetró en la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego, y en él muchísimas personas semejantes a brasas encendidas, que levantadas hacia lo alto por las llamas volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro y Ella les dijo: "¿Han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Vengo a pedir la Consagración del mundo al Corazón de María y la Comunión de los Primeros Sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas. Pero al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y la virgen luego añadió: "Cuando recen el Rosario, después de cada misterio digan: "Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia"El lunes 13 de agosto, unas 18.000 personas fueron al lugar de reunión y vieron algunos de los fenómenos encontrados en las apariciones anteriores, como truenos, relámpagos, un halo de luz blanca, pero Lucía ni sus primos estaban allí y la Aparición no tuvo lugar. Resulta que el Alcalde había encerrado a Lucía y sus dos primos, afirmando que estaban alterando el orden público. De hecho, él sólo quería saber los secretos que la Virgen María había revelado a los niños, pero el encierro fue en vano porque los niños nunca dijeron nada, así que tuvieron que liberarlosPor lo tanto, fue el domingo 19 de agosto que la Virgen se apareció a los niños y les dijo: "Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quién rece y haga sacrificios por ellas". (El Papa Pío XII decía que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de Fátima y exclamaba: "Misterio tremendo: que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores). Desde esta aparición los tres niños se dedicaron a ofrecer todos los sacrificios posibles por la conversión de los pecadores y a rezar con más fervor el RosarioDurante la quinta aparición el 13 de septiembre, Lucía, Jacinta y Francisco, implorando su auxilio para sanar a los enfermos, la Virgen le responde que algunos se curarán si se convierten, pero que otros no, porque Dios no se confía de ellos, y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud. E invita a todos a presenciar un gran milagro el próximo 13 de octubreEl 13 de octubre de 1917, el día de la última aparición, Lucía pidió a los fieles a cerrar sus paraguas para rezar el rosario juntos y observar la llegada de la Virgen Santa. Ya hay 70,000 personas. La Virgen se aparece y dice a los niños: "Yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio me construyan un templo y que recen todos los días el Santo Rosario".Lucía les dice los nombres de bastantes personas que quieren conseguir salud y otros favores muy importantes. Nuestra Señora le responde que algunos de esos favores serán concedidos y otros serán reemplazados por favores mejores. Y añade: "Pero es muy importante que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados".Luego, la Virgen María, con un tono de tristeza, dijo sus últimas palabras de las apariciones: “No ofendan más a Dios que ya está muy ofendido" (Lucía afirma que de todas las frases oídas en Fátima, esta fue la que más le impresionó).La Virgen María antes de despedirse señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70,000 espectadores presenciaron un milagro conmovedor, un espectáculo maravilloso, nunca visto: la lluvia cesó instantáneamente (había llovido desde el amanecer y era mediodía) las nubes se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo de plata o de nieve, que empezó a dar vueltas sobre sí mismo a gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que allí estaba presente. De pronto el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda despidiendo luces tan bellas que parece una explosión de juegos pirotécnicos, y luego la multitud ve algo que la llena de terror y espanto.Ven que el sol se viene hacia abajo, como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos, y un grito inmenso de terror se desprende de todas las gargantas. "Perdón, Señor, perdón", fue un acto de contrición dicho por muchos miles de pecadores. Este fenómeno natural se repitió tres veces y duró diez minutos. No fue registrado por ningún observatorio astronómico porque era un milagro absolutamente sobrenatural.Luego el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia, quedaron con sus vestidos instantáneamente secos. Y aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanaciones y conversiones.PUBLICIDADDurante estas muchas apariciones, la Virgen María anunció, lo que se reconoce hoy por la iglesia como los 3 secretos de Fátima: el inicio de la segunda guerra mundial, la llegada de los regímenes comunistas y el último secreto que fue interpretado como el anuncio sobre el asesinato atentar contra el Papa mayo 1981.Este último se mantuvo en secreto a pedido del mismo San Juan Pablo II, quien lo mantuvo en un sobre cerrado por un largo tiempo. Este manuscrito fue leído solamente en el año 2000 cuando el mismísimo San Juan Pablo II decidió hacer pública esta revelación.Francisco y Jacinta Marto murieron muy temprano en 1919 y 1920 respectivamente. Lucía Dos Santos tomó sus votos en 1928 y recibió nuevas apariciones de la Virgen María en 1925 y 1929. Ella escribió su historia misma, la versión oficial de las apariciones de la Virgen de Fátima. Sor Lucía, la última vidente sobreviviente de Fátima, pasó de esta vida el 14 de febrero de 2005 a la edad de 97 años.Fátima es ahora un centro mundial de peregrinaciones conocidas. Con Lourdes, es uno de los principales santuarios dedicados a la Virgen María. PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos