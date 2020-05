Generoso con los pobres y los animales

: En Madrid, en Castilla, España, San Isidro, el agricultor, quien junto con su amada esposa Santa María de la Cabeza también llamada María Toribia, adquirieron un fiel compromiso con los trabajos del campos, recogiendo pacientemente los frutos celestiales más que los terrenales, y así llegó a convertirse en un verdadero modelo de humilde agricultor cristiano.BiografíaSan Isidro nació en España de padres muy católicos y bastante pobres pero muy piadosos, sencillos y generosos con todos. Sus padres no pudieron apoyarlo económicamente para que realizara sus estudios, así que, luego de perder a su padre cuando él todavía un pequeño jovencito, su madre lo envía a trabajar con un rico terrateniente llamado Juan de Vargas. Terminó trabajando para él por el resto de su vida.Al crecer, se enamoró y se casó con una mujer muy religiosa llamada María Toribia (también conocida como María de la Cabeza). Ella, al igual que Isidro, llegaron a ser dos grandes santos. Tuvieron un hijo que murió inesperadamente como un niño. Su dolor les inclina a creer que la muerte de su hijo era un designio de Dios y por lo tanto se comprometieron a vivir una vida en perfecta continencia.PUBLICIDADIsidro y su esposa comienzan a frecuentar la Santa Misa todos los días, y durante el día se ve a menudo aislado en la oración y a menudo informaba que llegaría tarde al trabajo. Los demás trabajadores que sentían celos de él, comenzaron a acusarlo con el jefe diciendo que Isidro tenía pocas ganas de trabajar, que perdía mucho el tiempo y se aprovechaba del trabajo de los otros.El supervisor quiso revisar, luego de estas acusaciones, el trabajo de Isidro y se encontró con la sorpresa de que la parte que le correspondía de su arado estaba lista y más aún tenía una productividad tres veces mayor que la del resto de sus compañeros. Los compañeros de trabajo de Isidro fueron luego testigos de ver ángeles ayudándoles con las tareas del campo, por lo que Isidro se gana el respeto y la admiración de todos.El dueño de la finca, el señor Juan de Vargas, llamó al supervisor de los trabajadores, quien en un primer momento mantenía los ojos vigilantes a Isidro con gran recelo; pero al final, no pudiendo explicar su poderoso rendimiento,llega a decir que esos resultados no se pueden explicar sólo con la capacidad de trabajar; que hay intervenciones milagrosas y sobrenaturales que están ocurriendo en su tierra.PUBLICIDAD