: Fiesta de San Matías, apóstol, que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día en que Cristo fue llevado al cielo; y que, después de la Ascensión del Señor, fue escogido por los Apóstoles para que ocupar el lugar vacío que dejó Judas el traidor, para que así, siendo parte del grupo de los doce, se convirtiera en un testigo de la Resurrección del Señor.: De Matías se habla en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cuando es llamado y escogido para ser uno de los doce apóstoles del Señor, en sustitución de Judas Iscariote, el traidor. Debía cumplir con el requisito previo de haber estado presente en los hechos acontecidos en la vida de Jesús desde el Bautismo en el Jordán. Es elegido por sorteo, a través del cual la preferencia divina cae sobre él y no en el otro que también era candidato, José, llamado Barsabás. Cuenta la tradición, que después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, San Matías comenzó a predicar, pero no se tienen muchas noticias de él. La tradición nos ha legado la imagen de un anciano sosteniendo una alabarda, un símbolo de su martirio. Pero no hay evidencia histórica de una muerte violenta. Unos dicen que fue crucificado mientras que otros aseguran que fue decapitado. Lo que si es cierto, es que él murió en Jerusalén y sus reliquias fueron llevadas por Santa Elena, madre del emperador Constantino, a Tréveris, donde son veneradas.