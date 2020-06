Imagen: WEB

Biografía

La hora del martirio

San Carlos Lwanga inspiró a sus compañeros a permanecer castos y fieles. Protegió a sus compañeros de los actos homosexuales del rey.: Memoria de los santos Carlos Lwanga y doce compañeros (Estos son sus nombres: Mbaya Tuzinde, Bruno Seronuma, Jacobo Buzabaliao, Kizito, Ambrosio Kibuka, Mgagga, Gyavira, Achilles Kiwanuka, Adolfo Ludigo Mkasa, Mukasa Kiriwanvu, Anatolius Kiriggwajjo y Lucas Banabakintu.), todos ellos de edades comprendidas entre los catorce y los treinta años, que perteneciendo a la corte de jóvenes nobles o al cuerpo de guardia del rey Mwanga, y siendo neófitos o seguidores de la fe católica, por no ceder a los deseos impuros del monarca murieron en la colina Namugongo, degollados o quemados vivos (1886)PUBLICIDAD: San Carlos Lwanga fue uno de los 22 mártires de Uganda que se convirtieron a la fe católica. A pesar de que fue bautizado la noche antes de ser condenado a muerte, se convirtió en un líder moral. Él era el jefe de los mensajeros reales del rey y fue considerado el atleta más fuerte de la corte. También fue conocido como "el hombre más guapo del Reino de Uganda." Instruyó a sus amigos en la fe católica y él personalmente bautizó a los pequeños mensajeros. Él inspiró y animó a sus compañeros a permanecer castos y fieles. Protegió a sus compañeros, de 14 a 30 años de edad, de los actos inmorales y demandas homosexuales del rey pagano Mwanga. Carlos fue condenado a muerte por profesar abiertamente su fe cristiana y fue quemado hasta la muerte por orden de Mwanga el 3 de junio de 1886.PUBLICIDADEl cristianismo era todavía bastante nuevo en Uganda, África, cuando se inició una misión católica en 1879. Los sacerdotes eran miembros de los Misioneros de África. Debido a su hábito religioso blanco, llegaron a ser conocidos popularmente como los "Padres Blancos".Rey Mwanga no conocía para nada el cristianismo, pero se enojó mucho cuando un católico, José Mkasa, le corrigió por la forma en que estaba viviendo. El rey había estado involucrado en actos inmorales y de índole homosexual. Estaba especialmente interesado en sus mensajeros reales. La ira del rey Mwanga se convirtió en resentimiento y odio hacia José Mkasa y el cristianismo. Algunos de los oficiales ambiciosos del rey alimentaron sus temores con muchas mentiras.La persecución contra todos los cristianos había comenzado. Encarcelan a José Mkasa y luego lo decapitan el 18 de noviembre de 1885. Un centenera de personas habían muertos, pero con la muerte de José Mkasa, Carlos Lwanga se convirtió en el principal profesor de la fe cristiana de los mensajeros reales del reyInmediato a esto, llegaron a los oídos del rey, por parte de sus asesores, que Carlos Lwanga, jefe de los mensajeros reales, había estado enseñando el cristianismo a sus compañeros, por lo que el rey se retorció de rabia. El rey era un supersticioso. Su principal ayudante, Katikiro, lo convenció lentamente de que los cristianos eran una completa amenaza para su gobierno, le decía que los cristianos no se inclinaban ante él, ni hacían sacrificios a los dioses, y nunca irían a la guerra, así que envenenó al rey diciéndole: ¿qué pasaría si todo su reino se convirtiera al catolicismo?Tambores de guerra golpearon toda la noche llamando a los verdugos. En una habitación oculta, Carlos Lwanga bautizó en secreto a cuatro mensajeros. Uno era San Kizito, un pequeño muy alegre y generoso de trece años de edad. Él era el más joven del grupo. St. Carlos Lwanga menudo había protegido a Kizito de la lujuria homosexual del rey.Al amanecer, el rey Mwanga reunió a todos sus mensajeros y les dijo: "Queda completamente prohibido profesar la fe católica en mi reino, y con una grito de amenaza agregó: "Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y serán condenados a muerte". Así que, dándoles una orden, les dijo: - "Los que quieran seguir siendo cristianos que den un paso hacia adelante".Carlos Lwanga, jefe de los mensajeros reales, no dudó ni un sólo segundo en declararse cristiano, por lo que fue el primero que dio el paso hacia adelante. Lo siguió Kisito, el más pequeño de los mensajeros, y luego el resto de los jóvenes para un total de 22. Los apresaron inmediatamente, golpeándolos salvajemente y fueron llevados a prisión.PUBLICIDADEllos fueron obligados a caminar treinta y siete millas al sitio de la ejecución. Después de unos días de cárcel, fueron arrojados a un gran fuego y quemados vivos. Lo que el rey no se imaginaba era que la sangre de esos jóvenes mártires llegaría a ser la semilla de la Iglesia naciente en Uganda.Cuando Carlos fue condenado a muerte, parecía muy tranquilo, se podría decir que hasta se encontraba muy alegre. Iba a ser quemado vivo. Mientras se preparaba para su muerte, pidió ser desatado para poder organizar los palos que arderían bajo sus pies. Luego se acostó sobre ellos. Cuando el verdugo dijo a Carlos que se quemaría lentamente hasta su muerte, Carlos respondió diciendo que estaba muy contento de morir por la fe verdadera. No emitió ningún grito de dolor, sólo se retorció un poco y gimió, "¡Kotanda! (¡Dios mío!)." Fue quemado hasta la muerte el 3 de junio de 1886.Diecisiete de los mártires eran mensajeros reales. Uno de los niños mártires fue San Mbaga. Su propio padre fue el verdugo de ese día. Otro de los mártires, San Andrés Kagwa, murió el 27 de enero de 1887. Fue uno de los veintidós santos proclamados en 1964 por el Papa Pablo VI