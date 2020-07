Siendo falsamente acusados de haber incendiado Roma, por orden del emperador Nerón fueron cruelmente asesinados con crueles torturas Hoy también se festeja a:: Santos primeros mártires de la Santa Iglesia Romana, que siendo acusados de haber incendiado la ciudad, por orden del emperador Nerón fueron cruelmente asesinados con torturas diferentes: algunos, de hecho, fueron cubiertos por pieles de animales y luego entregados a perros rabiosos y fueron destrozados; otros fueron crucificados, y quemados al caer el día, para que sirvieran como antorchas humanas que alumbrasen las noches. Todos estos fueron los discípulos de los Apóstoles y los primeros frutos de los mártires que la Iglesia de Roma ofreció el Señor. Era el año 64 D.C.PUBLICIDADEstos primeros cristianos fueron perseguidos por el malvado y cruel emperador Nerón en el año 64 DC, desde las primeras reuniones primitivas que realizaban.Sucedió antes del martirio de los santos Pedro y Pablo. Ampliamente se cree que fue Nerón quien causó el incendio que quemó gran parte de Roma en ese mismo año. Él culpó del incendio a los cristianos y ordenó una persecución sangrienta contra ellos con pena muerte, muchos fueron crucificados, otros fueron arrojados como alimento a los animales salvajes en el Coliseo, y muchos más, fueron atados a los postes, en donde, al caer el día, eran quemados y servían como antorchas humanas que alumbraban las calles de la ciudad.Estos santos mártires fueron llamados los "Discípulos de los Apóstoles" y su firmeza en la Fe se reflejaba en sus rostros en las distintas y horribles que se le dieron muerte.PUBLICIDADEstos protomártires, fueron un poderoso testimonio de fe, que dio lugar a muchas conversiones en la Iglesia primitiva romana.Estos fueron todos los primeros cristianos de Roma, formados una docena de años después de la muerte de Jesús. Ellos no eran los conversos del "Apóstol de los gentiles" (Romanos 15,20-22). San Pablo menciona que aún no los había visitado en el momento en que escribió su gran carta a los Romanos en el año 57-58 DC.Había una gran población judía en Roma. Probablemente como resultado de la controversia entre los Judíos y los cristianos judíos, el emperador expulsó a todos los Judíos de Roma en el 49-50 AD. Muchos grandes historiadores dicen que la expulsión se debió a los disturbios en la ciudad, "causada por ciertos cristianos". Se cree que muchos regresaron después de la muerte del Emperador en el año 54 DC, ya que la carta de Pablo se dirige a una Iglesia con miembros procedentes de judíos y gentiles.PUBLICIDAD

Reflexión

Nos lo dice Cornelio Tácito en el libro XV de los Annales: “Como corrían voces que el incendio de Roma había sido doloso, Nerón presentó como culpables, castigándolos con penas excepcionales, a los que, odiados por sus abominaciones, el pueblo llamaba cristianos”.En tiempos de Nerón, en Roma, junto a la comunidad hebrea, vivía la pequeña y pacífica de los cristianos. De ellos, poco conocidos, circulaban voces calumniosas. Sobre ellos descargó Nerón, condenándolos a terribles suplicios, las acusaciones que se le habían hecho a él. Por lo demás, las ideas que profesaban los cristianos eran un abierto desafío a los dioses paganos celosos y vengativos... “Los paganos—recordará más tarde Tertuliano— atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública, cualquier flagelo. Si las aguas del Tíber se desbordan e inundan la ciudad, si por el contrario el Nilo no se desborda ni inunda los campos, si hay sequía, carestía, peste, terremoto, la culpa es toda de los cristianos, que desprecian a los dioses, y por todas partes se grita: ¡Los cristianos a los leones!”.Nerón tuvo la responsabilidad de haber iniciado la absurda hostilidad del pueblo romano, más bien tolerante en materia religiosa, respecto de los cristianos: la ferocidad con la que castigó a los presuntos incendiarios no se justifica ni siquiera por el supremo interés del imperio.PUBLICIDADEpisodios horrendos como el de las antorchas humanas, rociadas con brea y dejadas ardiendo en los jardines de la colina Oppio, o como aquel de mujeres y niños vestidos con pieles de animales y dejados a merced de las bestias feroces en el circo, fueron tales que suscitaron un sentido de compasión y de horror en el mismo pueblo romano. “Entonces —sigue diciendo Tácito—se manifestó un sentimiento de piedad, aún tratándose de gente merecedora de los más ejemplares castigos, porque se veía que eran eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un individuo”, Nerón. La persecución no terminó en aquel fatal verano del 64, sino que continuó hasta el año 67.Entre los mártires más ilustres se encuentran el príncipe de los apóstoles, crucificado en el circo neroniano, en donde hoy está la Basílica de San Pedro, y el apóstol de los gentiles, san Pablo, decapitado en las “Acque Galvie” y enterrado en la vía Ostiense. Después de la fiesta de los dos apóstoles, el nuevo calendario quiere celebrar la memoria de los numerosos mártires que no pudieron tener un lugar especial en la liturgia.Finalmente, el emperador Nerón fue amenazado por una rebelión militar y condenado a muerte por el Senado. Este terminó suicidándose en el año 68 DC, a la edad de 31 años.El Papa Clemente I (88-97 D.C.), tercer sucesor de San Pedro escribió algo relacionado con los primeros mártires cristianos que dice así:Nosotros también podemos seguir el ejemplo de los grandes santos que nos han precedido, testimoniando nuestra Fe en las injusticias que actualmente vivimos.PUBLICIDAD¿Cuántas veces levantamos nuestras voces para hacer algo sobre el mal que azota nuestro mundo? Para algunos, es mucho más fácil sentarse y continuar su forma de vivir cómoda e indiferente, mientras que, cientos de miles de mártires inocentes de nuestros días, como los Bebés por nacer, están siendo sacrificados, sus restos se tiran por un inodoro, arrojados a la basura, o quemados en un incinerador. Son muchos los gobiernos de hoy que obligan a las empresas a darles un nuevo "plan de salud" a los trabajadores, para costear el asesinato de los santos e inocentes Bebés no nacidos en el vientre de su madre, violando así, las conciencias de los cristianos.Hoy, nosotros, como católicos, somos como el entretenimiento del coliseo del mundo pagano e indiferente, el mundo, tiene la vista puesta sobre nosotros. ¿Vamos a actuar como verdaderos descendientes de estos primeros mártires santos o vamos a seguir siendo indiferentes ante la masacre de los inocentes?Santos primeros mártires cristianos, rueguen por todos nosotros. Amén PildorasdeFe.net | Biografía Santos y Beatos |