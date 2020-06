Biografía

: En la isla Poncia, el triunfo de san Silverio, Papa y Mártir, el cual, por no querer restituir en su silla a Antimo, Obispo hereje, depuesto por su predecesor Agapito, fue a instancia de la impía Emperatriz Teodora, condenado por Belisario al destierro, donde falleció consumido de trabajos por la fe católica.: San Silverio, Papa, negó a la emperatriz Teodora restablecer al hereje Antimo en la sede de Constantinopla, y fue confinado en la isla Pontia. Desde allí escribió en estos términos al obispo Amador: "Me alimento con el pan de la tribulación y el agua de la angustia, pero jamás he renunciado, y tampoco ahora renuncio a mi cargo". Murió hacia el año 537, a consecuencia de los malos tratos que se le infligieron.PUBLICIDADSan Silverio, nació en Frosinone, Italia, hijo del Papa número 52, San Hormisdas, en una época en que la paternidad de los pontífices estaba permitida.Se sabe poco de la vida temprana de San Silverio, hasta que aparece en Roma con el cargo de subdiácono. En ese periodo de la historia Roma había sido vencida por los bárbaros, mientras que el Imperio Romano se consolidaba en Oriente, en Bizancio.Con la súbita muerte del papa San Agapito I, en junio de 536, San Silverio fue electo como sucesor de San Pedro, cargo en el que habría de durar menos de un año y medio.Ese año, San Silverio intercedió para la entrega pacífica de la ciudad de Roma por parte de los ostrogodos al célebre general bizantino Belisario. Más tarde Italia pasaría a ser colonia de Bizancio.Sin embargo, San Silverio habría de ser acusado más tarde de traición a causa de sus contactos con los godos, por lo que fue exilado a Patara, en Licia, actualmente en ruinas cerca de Kalkan, Turquía.PUBLICIDADPor intercesión del obispo de ahí ante el emperador Justiniano I, San Silverio consiguió regresar a Roma, pero ahí encontró que la emperatriz Teodora había nombrado Papa a Vigilio, su favorito, y San Silverio fue exilado de nuevo, esta vez a la isla Pontia, o Ponza, o Palmarola.Ahí escribió lo siguiente: "Me alimento con el pan de la tribulación y el agua de la angustia, pero jamás he renunciado, y tampoco ahora renuncio a mi cargo"A finales de 537, a las tres semanas de haber llegado a la isla, San Silverio falleció como consecuencia de los malos tratos que recibió, por lo que también se le venera como mártir.San Silverio nos enseña el valor de la perseverancia en la fe en épocas de turbulencias políticasOraciónPastor eterno, mirad benevolente a vuestro rebaño, y guardadlo con protección constante por vuestro bienaventurado mártir y Sumo Pontífice Silverio, a quien constituisteis pastor de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos