Biografía

El llamado a la predicación

Su muerte y canonización

El Milagro de los Peces

¿Por qué se le invoca por los objetos perdidos?

ORACIÓN

Se le invoca a menudo para ayudar a encontrar las posesiones perdidas y para encontrar un buen esposo o esposa: Memoria de san Antonio, presbítero y doctor de la Iglesia, el cual, nacido en Portugal, primero fue canónigo regular y después entró en la Orden recién fundada de los Hermanos Menores, para propagar la fe entre los pueblos de África, pero se dedicó a predicar por Italia y Francia, atrayendo a muchos a la verdadera doctrina. Escribió sermones notables por su doctrina y estilo, y por mandato de san Francisco enseñó teología a los hermanos, hasta que en Padua descansó en el Señor (1231): Que se destaca entre muchos, proviene del GriegoPUBLICIDADTambién conocido como: San Antonio de Lisboa, nació el 15 de agosto del año 1195, cerca de Lisboa. Proveniente de una familia rica y se le dio el nombre de Fernando. Fue enviado a la escuela de la catedral de Lisboa, pero en el año 1210, a la edad de 15 años entró en el monasterio agustino de San Vicente en Lisboa, contra los deseos de su familia.Fernando se dio cuenta que, como el monasterio en donde se encontraba quedaba muy cerca de su ciudad natal, a menudo era distraído por las visitas de familiares y amigos. Después de dos años, Fernando pidió ser transferido. Fue enviado a la Santa Cruz en Coimbra, un gran centro de aprendizaje y la capital de Portugal en ese momento. Dedicó los siguientes ocho años de su vida al estudio y la oración, sumergiéndose en la Sagrada Escritura y en la veneración de la Santísima Virgen María.En el año 1221, cuando llega a sus oídos las noticias sobre los franciscanos mártires en Marruecos, decide unirse a la Orden franciscana en 1221. Tenía en ese entonces 26 años, fue allí donde recibe el nombre de Antonio.A petición propia, Antonio fue enviado como misionero a Marruecos con la misión de predicar entre los moros, pero tuvo que regresar a Europa a causa de la mala salud. Después de esto, San Antonio fue trasladado a Italia y pasó 9 meses como capellán de los ermitaños.PUBLICIDADAntonio era una persona tan humilde y tan modesta que quería pasar sus días ejerciendo los deberes más humildes en la cocina y en el convento. Pero el Señor tenía planes más grandes para este Santo varón. En una ceremonia de ordenación, el sacerdote que estaba a punto de dar el sermón se enfermó de repente y San Antonio fue llamado a dar el sermón en su lugar. Aunque él se negó con humildad al principio, finalmente tuvo que hacerlo debido a su voto de obediencia a su superior.Para asombro de todos, su sermón y sus reflexiones sobre el Evangelio hicieron una profunda impresión en las personas presentes, tanto la calidad de su voz, como la de su aprendizaje y su elocuenciaFue entonces que el hermano Graciano, el ministro provincial, envió a Antonio a predicar el Evangelio en toda Lombardía, una región del norte de Italia. Sus habilidades fueron ampliamente reconocidas y, además de la predicación, fue profesor en las universidades de Montpellier y Toulouse en el sur de FranciaSan Antonio, entonces, se convertiría así, en el más grande predicador de la Edad Media y uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Los dos últimos años de su vida los pasó en Padua, realizando muchas predicaciones, confesiones y trabajando para ayudar a los pobres.PUBLICIDADEn el año 1231. Antonio se enfermó de hidropesía y se retiró a una arboleda del Camposanpiero con otros dos frailes para así intentar recuperarse. Vivió en una celda que el mismo construyó bajo las ramas de un árbol de nogal, pero su tratamiento fue infructuoso.San Antonio murió el 13 de junio 1231 en Arcella, un suburbio de Padua en el apartamento reservado para el capellán de la hermandad de las Clarisas de Arcella. Allí recibió los últimos sacramentos y murió. Sólo tenía 36 añosSan Antonio fue canonizado en 1232 por el Papa Gregorio IX y declarado Doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII en 1946. Él tiene el récord de la canonización el segundo más rápido en la historia: fue declarado santo 352 días después de su muerte. En 1263, se construyó una basílica en su honorPUBLICIDADSan Antonio es llamado el "martillo de los herejes". Su gran protección contra las mentiras y engaños en materia de doctrina cristiana era la de pronunciar, de forma sencilla y con inocencia, el Santo Nombre de María. En una oportunidad, cuando San Antonio de Padua se encontraba predicando el verdadero Evangelio de Jesús a los herejes, estos no quisieron escucharle, por lo que entonces, Antonio se iría a la orilla del mar y predicaría a gritos a los peces, y ocurrió que, mientras Antonio predicaba al mar, los peces saltaban una y otra vez en señal de aceptación de la Palabra de Dios.La razón para invocar la ayuda de San Antonio en la búsqueda de las cosas perdidas o robadas se remonta a un incidente en su propia vida. Según la historia, Antonio tenía un libro de salmos que era muy importante para él. Además del valor de todos los libros antes de la invención de la imprenta, el salterio tenía las notas y los comentarios que había hecho para su uso en los estudiantes de enseñanza en su Orden Franciscana.Resultó ser que un novicio que se había cansado de vivir la vida religiosa decidió abandonar la comunidad, y se robó el salterio de San Antonio. Cuando San Antonio se dio cuenta de que le faltaba su importante libro, rogó a Dios para se lo encontrara y se lo devolviera. Y después de la oración, el ladrón se regresó a la Orden para devolver el libro e ingresar de nuevo en el monasterio, y allí lo aceptaron nuevamente.Hoy, San Antonio es uno de los santos más famosos de la iglesia y se le invoca a menudo para ayudar a encontrar las posesiones perdidas y para encontrar un buen esposo o esposa. Se suele representar sosteniendo al niño Jesús, o un lirio o un libro, o los tres, en sus brazos.San Antonio de Padua, buscamos tu intercesión para que nunca se nos pierda el amor de Dios. AménPUBLICIDAD¡Oh admirable y esclarecido protector mío,San Antonio de Padua!Siempre he tenido grandísima confianza en que me habéis de ayudar en todas mis necesidades,rogando por mi al Señor a quien servisteis,a la Virgen Santísima a quien amasteisy al divino Niño Jesús que tantos favores os hizo.Rogadles por mi,para que por vuestra poderosa intercesión me concedan lo que pido.¡Oh Glorioso San Antonio!Pues las cosas perdidas son halladas por vuestra mediacióny obráis tantos prodigios con vuestros devotos;yo os ruego y suplico me alcancéis de la Divina Majestadel recobrar la gracia que he perdido por mis pecados,y el favor que ahora deseo y pido,siendo para Gloria de Diosy bien de mi alma.Amén.