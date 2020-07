Historia

En la búsqueda de un rey

¿Fue Cristóbal un santo?

San Cristóbal (Cristóforo, Cristofer), es un santo venerado por la Iglesia Católica Romana. Es una de las figuras católicas más populares, sin embargo, una de las más enigmáticas.PUBLICIDADSe encuentra listado como un mártir del reinado del emperador romano Decio, en el siglo 3 (que reinó entre el año 249 al 251).La gran mayoría, se refieren a él como San Cristóbal y sus medallas y devociones se encuentran entre los más comunes del catolicismo.San Cristóbal, cuyo nombre significa "portador de Cristo", no se menciona en la Biblia. Aunque San Cristóbal es uno de los santos más populares en Oriente y en Occidente, no se conoce mucho, con certeza, sobre su vida o muerte.PUBLICIDADCristóbal es típicamente representado como un hombre extremadamente alto, de mediana edad, con barba y una persona que vadea a través de un río llevando el niño Jesús en sus hombros.El nombre original de Cristóbal era offero. Se presumen que nació en Canaán, él era un hombre corpulento que vagaba el mundo en busca de la novedad y la aventura.PUBLICIDADCuenta la tradición que San Cristóbal vagaba de un lugar a otro buscando al rey más poderoso para poder servirle. Entonces, por las montañas, encontró un ermitaño que le enseñó todo sobre Cristo, el Rey de Reyes. El ermitaño le sugirió que pasara su vida en oración y ayuno, una cosa que San Cristóbal, un hombre grande y corpulento, rechazó porque el hambre lo encontró difícil. Entonces, el ermitaño le sugirió que encontrara algo noble que pudiese agradar a Cristo.Cristóbal se ofreció trabajar en un río cercano y ayudaba a los viajeros a atravesarlo de un lado a otro. El vadeo del río, contantemente era muy peligroso y muchos de los que intentaban cruzarlo terminaban ahogados. El ermitaño le confirmó a Cristóbal que ayudar a estas personas agradaría al Rey de reyes.Según la legenda, un día, un niño se le acercó a San Cristóbal por el río y le pidió que le ayudara a cruzarlo. Cuando Cristóbal llevaba al niño sobre sus hombros, sintió que el peso del niño era demasiado grande como para soportarlo. Cuando llegaron al otro lado, el niño se reveló como Cristo, y explicó que Él era tan pesado porque llevaba el peso del mundo.Algunas versiones de la leyenda dicen que el mismo niño Dios mismo bautizó a offero con agua del río. El santo luego tomó un nuevo nombre: Cristóbal, que significa: "portador de Cristo".PUBLICIDADEn realidad no. Se le considera un santo, aunque no está en el canon oficial de los santos. La canonización, el proceso por el cual la Iglesia certifica la santidad de una persona, fue utilizada a partir del siglo X.Durante cientos de años, a partir de los primeros mártires de la Iglesia primitiva, los santos fueron elegidos por aclamación pública.Aunque esto era una manera muy democrática de reconocer a los santos, las historias de algunos a veces resultaban un poco distorsionadas por leyendas que nunca existieron.PUBLICIDADPoco a poco, los obispos y, finalmente, el Vaticano se hizo cargo de la autoridad de aprobar los santos.El Servicio desinteresado de San Cristóbal de ayudar a transportar a las personas a través del río, da origen a su patrocinio sobre todo lo relacionado con los viajeros y transportistas. Es el santo patrón de los viajeros y también de los niños.Su fiesta es el 10 de julio (anteriormente era el 25 de Julio), aunque no tiene fecha de beatificación o canonización.A pesar de estos aspectos técnicos, en general se estima que él fue real y continúa intercediendo a favor de los cristianos, especialmente por los niños de hoy en día.San Cristóbal, ruega por nosotros PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos