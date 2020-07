Biografia

"¡Por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga!" (1 Reyes 17,1)

El desafío de Elías y la aniquilación de los falsos ídolos

"Como profeta del Señor, he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Traigamos dos novillos; que ellos se elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo: lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su dios y yo invocaré el nombre del Señor: el dios que responda enviando fuego, ese es Dios". Todo el pueblo respondió diciendo: ¡Está bien!" (1 Reyes 18,22-24)

Elías, testimonio de fe y valentía

La hora de ver la Gloria de Dios

"¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres!"

(1 Reyes 19,4)

Elías, fundador de los ideales carmelitas

Profeta del antiguo testamento: 20 de julio: Conmemoración de san Elías Tesbita, profeta del Señor en tiempo de Ajab y Ococías, reyes de Israel, que defendió los derechos del único Dios ante el pueblo infiel a su Señor, con tal valor que prefiguró no sólo a Juan Bautista, sino al mismo Cristo. No dejó oráculos escritos, pero se le ha recordado siempre fielmente, sobre todo en el monte Carmelo.San Elías es el Patrón de los vuelos, de los conductores, y protector contra la tempestad y el fuego.El profeta Elías aparece en las Escrituras (los Libros de los Reyes) como un hombre de Dios que vivió siempre en la presencia de Dios y luchó con celo por la adoración del único Dios verdadero. Él fue cautivado por la pasión ardiente de Dios, cuya "palabra quemaba como una antorcha". Él es el místico que, después de un camino largo y tedioso, aprende y lee los nuevos signos de la presencia de Dios.Elías, vivió en el reino de Israel durante el siglo VIII antes de Cristo. Él le recordó a la gente de su pueblo que hay un solo Dios verdadero y que sólo Él debe ser adorado. Elías tuvo que hacerlo, precisamente, cuando el rey Ajab, bajo la influencia de su esposa, Jezabel, comenzaron a adorar a un dios extranjero al mismo tiempo que al verdadero Dios de Israel, por lo que esto, los condujo a una idolatríaLa gente adoraba a Baal, un ídolo del que creían que poseía el don de la lluvia y al que le atribuían el poder de hacer campos fértiles y dar vida a personas y animales. A pesar de que ellos decían seguir al Señor, al Dios invisible y misterioso, las personas también estaban buscando seguridad en un dios comprensible y predecible de los que creían que podían obtener la fecundidad y la prosperidadDios escogió a Elías para hablar con las personas en su nombre. El profeta se dirigió a Ajab y le dijo cuáles serían las consecuencias de su apostasía:Años más tarde, cuando los efectos de la sequía se habían vuelto dramática, el Señor envió de nuevo a Elías al rey. El profeta le preguntó a Ajab si podía reunir a todo Israel, junto con los profetas de su dios Baal, en el monte Carmelo. El rey estuvo de acuerdo, y cuando se reunieron las personas Elías gritó su desafío:Los numerosos profetas de Baal gritaban durante varias horas, pero no pasó nada. Entonces la oración de Elías fue respondida de inmediato: descendió fuego del cielo y consumió el toro, la madera e incluso el agua que el profeta había ordenado que se derramara abundantemente sobre la víctima. Frente a esta evidencia todo el pueblo postró sus rostros en tierra, y exclamaron: "!El Señor es Dios, el Señor es Dios!" (1 Reyes 18,39) El culto a Baal, dios de la lluvia, se había revelado como falso y la existencia de dioses distintos el Dios de Israel fue desacreditado. Elías con razón es llamado el profeta del primer mandamiento, que nos ordena creer en Dios y adorarlo, amarlo sobre todas las cosas. Él defendió la primera consecuencia de este mandamiento: "rendir culto solamente al Señor"Tal como lo dijo Benedicto XVI explicó: "Sólo de esta manera, Dios es reconocido como lo que es, Absoluto y Trascendente, descartando la posibilidad de establecer junto a Él a otros dioses... Esta es la fe que profesa Israel, el Pueblo de Dios, es la fe proclamada por el texto conocido del Shemá Israel: «Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es un Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas»" (Dt 6,4-5).En los tiempos actuales, donde habitan todo tipo de ídolos: bienes, posesiones, dinero, etc., bien podemos pedir a Dios que vuela a encender nuestra fe y que sea realmente firme nuevamente, de tal manera que nada esté por encima del Señor.El Papa Francisco, en una de sus homilías nos dice, "Elegir entre Dios y los otros dioses, aquellos que no tienen el poder de darnos nada, sólo pequeñas cositas que pasan. Y no es fácil elegir, nosotros tenemos siempre esta costumbre de ir un poco donde va la gente, un poco como todos. Como todos. Todos y nadie. Y hoy la Iglesia nos dice: 'Pero, ¡detente! Detente y elige'. Es un buen consejo. Y hoy nos hará bien detenernos y durante la jornada pensar un poco: ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Por cuáles calles camino?... "Bienaventurado el hombre que confía en el Señor". Cuando el Señor nos da este consejo – '¡Detente! Elige hoy, elige – no nos deja solos. Está con nosotros y quiere ayudarnos. Sólo nosotros debemos confiar, tener confianza en Él" (Homilía en Santa Marta, 19/02/2015)La respuesta de Elías puede animarnos a ser valiente cuando tenemos que dar testimonio público de nuestra fe y no podemos reducir la religión simplemente a la vida privada. Elías no estaba satisfecho con su propia fidelidad al Señor. En el Monte Carmelo rezó para que todo Israel pudiese saber que el Señor es el verdadero Dios, que convierte los corazones de las personas.La fe no puede ser escondida. La fe implica testimonio público y compromiso. Un cristiano nunca puede pensar en la fe como un acto privado.Tras el holocausto en el monte Carmelo, la gente reconoció que el Señor era el verdadero Dios. Poco después, el rey fue testigo de cómo el profeta obtuvo del Señor el fin de la sequía. (Cfr 1 Reyes 18,41)Sin embargo, en el momento de mayor triunfo de Elías, su vida dio un giro bastante brusco. La esposa del rey, indignada por lo que había hecho, quiso matarlo. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto. Allí, agotado por el viaje y por la amargura que debe haber sentido al verse abandonado, oró por la muerte:Llegando la hora de ir a la Gloria de Dios, Elías nombró como su sucesor a Eliseo, su fiel seguidor, y fue avisado por Dios de que iba a ser llevado al cielo. En compañía de Eliseo llegó al río Jordán y lo tocó con su manto, y el río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies.Eliseo le pidió como último favor: "Que me pase a mí lo más importante de tu espíritu" (de tus poderes y de tus cualidades). Elías le dijo: "Si me ves cuando suba al cielo se te concederá lo que has pedido".Y llegó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. Eliseo lo vio mientras subía por las nubes, y se le transmitieron a él las cualidades y los poderes de Elías, y empezó a hacer milagrosEn el Monte Carmelo Elías defendió la ley de Dios contra los profetas del falso dios Baal. Como un hombre de oración y servicio, Elías es quien inspira a los Carmelitas en su vocación contemplativa. Como apasionado defensor de la verdad, se presta especial inspiración para el trabajo de los Carmelitas por la justicia, la paz y la integridad de la Creación.Los primeros ermitaños carmelitas reunidos por el «Pozo de Elías» en el monte Carmelo, se consideraban a sí mismos como los "hijos del profeta". Aunque Carmelitas ya no afirman a Elías como el literal "fundador" de su Orden, ellos encuentraron su inspiración de este profeta desde sus inicios y que merecidamente puede ser llamado el fundador del ideal carmelita, el Padre de todos los carmelitas, y Patrono de la Orden del Carmen.Los Carmelitas son los únicos en la Iglesia Católica que mantienen una devoción, a muy alto grado, de una figura del Antiguo Testamento. Elías es venerado por los judíos, cristianos y musulmanes, es una figura que anima a los Carmelitas a participar en el encuentro y el diálogo interreligiosoElías es el profeta que es solidario con los pobres y con los que están alejados de Dios, defiende a los que sufren la violencia y la injusticia.