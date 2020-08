Biografía

El Martirio

Llamado el mártir de la caridad, propagó el Evangelio a través de medios de comunicación hasta que fue arrestado y asesinado por los nazisSan Maximiliano Kolbe. Patrón de las familias, medios de comunicación católicos y encarcelados: Memoria de San Maximiliano María Kolbe, Sacerdote mártir de la Orden de los Frailes Conventuales menores, quien, siendo fundador de la Milicia de la Inmaculada, fue deportado a diferentes lugares privándolo completamente de su libertad en tiempos de persecución nazi, y finalmente llegó al campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia. Se entregó voluntariamente a los verdugos tomando el lugar de un compañero de prisión, quien estaba casado y con hijo y había sido condenado a muerte, ofreciendo así su ministerio, como un holocausto de la caridad y el modelo de fidelidad a Dios y al prójimo.significa: "El más importante de la familia". Cuando apenas era un niño, Maximiliano tuvo un Sueño con la Virgen María, quien se le apareció, sosteniendo en sus manos dos coronas, una blanca y una roja, y le pregunta si le gustaría tener alguna de ellas, una es por la pureza, y la otra por el martirio, a lo que el Santo le respondió: "Yo elijo ambas." Entonces ella le sonríe y desaparece"... Después de esta visión, San Maximiliano Kolbe jamás volvió a ser el mismo niñoSan Maximiliano Kolbe entró en el seminario menor de los Franciscanos Conventuales en Lviv (entonces Polonia, hoy Ucrania), muy cerca de su lugar de nacimiento, y a los 16 se convirtió en un novicio. A pesar de que más tarde alcanzó el doctorado en filosofía y teología, él estaba profundamente interesado en las ciencias, incluso le entusiasmaba la idea de la elaboración de planes de naves espaciales. A pesar de que más tarde alcanzó el doctorado en filosofía y teología, él estaba profundamente interesado en las ciencias, incluso le entusiasmaba la idea de la elaboración de planes de naves espaciales.Y es el que ardor de un corazón enamorado de Dios, no resiste nunca a sus encantos, Kolbe siente la fuerte vocación de ser Sacerdote. Él es Ordenado a los 24 años. Durante su tiempo vivió la indiferencia religiosa de la sociedad y cómo esta llegaba a ser el veneno más mortífero en las personas. Su misión era la de luchar contra él. Maximiliano funda la Milicia de la Inmaculada, cuyo objetivo era luchar contra el mal de la indiferencia, con un buen testimonio de vida, la oración, el trabajo y la mortificaciónLuego de esto fundaría "el Caballero de la Inmaculada", una revista religiosa de difusión mensual que estaba bajo la protección de María Santísima, en la que predicaba la Buena Nueva a todas las naciones y también "El Pequeño diario"Para trabajar en estas publicaciones estableció una "Ciudad de la Inmaculada" -Niepokalanow- que albergaba a unos 700 de sus hermanos franciscanos.Más tarde, San Maximiliano Kolbe fundó otra en Nagasaki, Japón. Tanto la Milicia y la revista, llegaron a marcar más de un millón en miembros y suscriptores. Su amor de Dios se filtró diariamente a través de la devoción a María y pronto dio muchos frutos de santidad y que perdura también hasta los tiempos actualesEn 1939 los nazis invadieron Polonia con una velocidad mortal. Niepokalanow fue severamente bombardeada. Kolbe y sus hermanos fueron arrestados, pero pronto fueron puestos en libertad en menos de tres meses, en la fiesta de la Inmaculada Concepción.En 1941 fue arrestado nuevamente. Él ya había fundado una radiodifusora y estaba dirigiendo la revista "El caballero de la Inmaculada", con gran éxito y notable difusión. El propósito de los nazis era liquidar a los que eran líderes de algo. Fue deportado a diferentes lugares privándolo completamente de su libertad, hasta que al final, fue trasladado a Auschwitz, tres meses más tarde, después de terribles palizas y humillaciones.Un día se fugó un preso. La ley de los alemanes era que por cada preso que se fugara del campo de concentración, tenían que morir diez de sus compañeros. Hicieron el sorteo y al que le tocó ser el número 10, exclamó: "Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién los va a cuidar?".En ese momento el padre Kolbe dice al oficial: "Yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre". El oficial le responde: ¿Y por qué?, a lo que Maximiliano responde: "Él tiene esposa e hijos que lo necesitan, y yo sólo soy un simple Sacerdote. El oficial acepta el intercambio y Kolbe es llevado con sus otros 9 compañeros a morirse de hambre en un subterráneo.En el "bloque de la muerte" se les ordenó a desnudarse, y allí comenzaron los tiempos de oscuridad, condenados a morir en el olvido bajo una muerte lenta de hambre. Pero no hubo gritos ni lamentos; los prisioneros más bien cantaban junto a Kolbe. El santo sacerdote anima a todos y reza con ellos. Poco a poco, uno a uno van muriendo, y después de varios días, tan sólo queda Kolbe con vida. Como los guardias necesitan ese local para otros presos que están llegando, le ponen una inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto de 1941.Fue beatificado en 1971 y canonizado en 1982 como "Mártir de la Caridad"Oración: