Historia

Numerosos milagros de la Virgen

Es una extraordinaria visita de la Virgen durante su vida mortal (bilocación). A diferencia de las otras apariciones la Virgen aparece cuando todavía vive en Palestina. La Columna o Pilar que la misma Señora trajo para que, sobre él se construyera la primera capilla que, de hecho, sería el primer Templo Mariano de toda la Cristiandad. Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes fundamentales, en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española.

Simbolismo del pilar

¿Has oído hablar de la Virgen del Pilar? Es muy probable que esta advocación de la Santísima Virgen María no sea tan conocida como la de otros santuarios muy famosos. Sin embargo, su historia es anterior a los evangelios, y sucedió mucho antes de que estos se escribieran. Esta es una historia interesante, al parecer increíble, sobre la primera aparición de la Virgen María en toda la historia, aún estando con vidaLa tradición nos dice que siete años después de la muerte de Jesús, el 2 de enero, 40 dC, el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, se sentó cansado y decepcionado ala orilla del río Ebro, en lo que hoy es Zaragoza , España. Los habitantes de la provincia romana de Hispania (España / Península Ibérica) no estaban abiertos y receptivos a la Buena Nueva de Jesús y Santiago iba a renunciar a sus esfuerzos por evangelizarlos.En ese día de enero, la Santísima Virgen María, que aún vivía en Palestina, se le apareció a Santiago, en lo alto de una columna o pilar de piedra. Con palabras de esperanzas, ella le aseguró que el pueblo de Hispania llegaría a ser cristianos y que su fe sería tan fuerte y duradera como el pilar sobre el que ella estaba de pie.Para recordar esa visita y la promesa de la Virgen María, Santiago Apóstol, junto con sus ochos discípulos y testigos de este evento, construyeron el primer santuario mariano alrededor de ese pilar. Antes que estuviese terminada la Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos que quedase allí, consagrando a la Iglesia y dándole el título de Santa María del Pilar. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.Santiago comenzó desde entonces, con una fuerza poderosa, a convertir a todos los habitantes de la regiónLa devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia.En 1438 se escribió un Libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que, el rey Fernando el católico dijo:"creemos que ninguno de los católicos de occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Sta.y Purísima Virgen y Madre de Dios, Sta. María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros". El Gran milagro del Cojo de Calanda (1640) Se trata de un hombre a quien le amputaron una pierna. Un día años mas tarde, mientras soñaba que visitaba la basílica de la Virgen del Pilar, la pierna volvió a su sitio. Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos y en la pared derecha de la basílica hay un cuadro recordando este milagro.El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico , se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región, cuando todavía vivía en carne mortal.la idea de la solidez del edificio-iglesia con la de la firmeza de la columna-confianza en la protección de María., manifestación de la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios. Es soporte de los sagrado, soporte de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo., sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su alrededor; es el eje de la construcción que liga entre si los diferentes niveles. María es también la primera piedra de la Iglesia, el templo de Dios; en torno a ella, lo mismo que los apóstoles reunidos el día de pentecostés, va creciendo el pueblo de Dios; la fe y la esperanza de la Virgen alientan a los cristianos en su esfuerzo por edificar el reino de Dios.Vemos en Ex 13, 21-22, que una columna de fuego por la noche acompañaba al pueblo de Israel peregrino en el desierto, dirigiendo su itinerario.En la Virgen del Pilar el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que, guía al pueblo de elegido a través de las emboscadas de la ruta"El Papa Juan Pablo II en 1984, al hacer escala en su viaje a Santo Domingo para iniciar la conmemoración del descubrimiento de América, reconoció a la Virgen del Pilar como "patrona de la hispanidad".No nos podemos olvidar la importancia que tuvo en aumentar la devoción a la Virgen del Pilar, la guerra civil de 1936-1939. Las tres bombas que cayeron sobre el templo no estallaron y muchos vieron en este hecho un signo de la especial protección de la Virgen sobre las tropas nacionalistas. De toda España acudían peregrinos a pie a dar gracias a la Virgen por haberlos librado de los peligros de la guerra.