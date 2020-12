Biografía

Charles de Foucauld nació el 15 de septiembre de 1858 y murió asesinado el 1 de diciembre de 1916 con poco más de 58 años. Se puede decir que estaba en la etapa de madurez de su vida. Ya a los 43 había iniciado su opción fundamental instalándose en Beni-Abbés, en el corazón del Sahara argelino, donde se da cuenta que hay una muchedumbre de personas por evangelizar y un ministerio muy importante que realizar

Charles Eugene, visconde de Foucauld, nace en Estrasburgo (Francia) el 15 de septiembre de 1858. Huérfano a los seis años, su hermana y el son criados por su abuelo. Estudió con los jesuitas en Nancy y Paris (1872-1875).

Entro en la academia militar y en 1881 fue despedido por mala conducta. Dos meses mas tarde, durante la revuelta de Bon Mama en Oran del Sur, Charles (Carlos) se re-enlista y peleó durante ocho meses que duró la revuelta. Después renunció para irse a estudiar árabe y hebreo.

En 1883, emprendió una expedición por el desierto de Marruecos, hizo mapas de los oasis del pais y recibió la medalla de oro de la Sociedad Francesa de Geografía. Exploró Argelia y Tunez desde septiembre del 1885 hasta enero del 1886, cuando regresó a París para trabajar en su libro sobre Marruecos (se publicó en 1888).

En 1886 tuvo una profunda experiencia de conversión. La vida entre los seguidores del Islam le hizo pensar. Esta gente se toma muy en serio su religión. El, por el contrario, había vivido derrochando dinero y aventurando. Comenzó a rezar: "Señor, si existes, que yo te conozca". Un amigo lo dirigió al Padre Huvelin. Cuando Carlos explicó que no era creyente, el sacerdote simplemente le ordenó a confesarse. Carlos obedeció y salió del confesionario un hombre nuevo.

"Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa sino vivir para Él; mi vocación religiosa es del mismo momento que mi fe: Dios es tan grande"

Desde entonces optó por una vida muy sencilla, durmiendo en el piso y orando diariamente por oras. Fue de peregrino a Tierra Santa, asistió a retiros espirituales. El 16 de enero de 1890 entró con los monjes trapenses y toma el nombre Marie-Alberic. Pero tres meses mas tarde salió de los trapenses. Sus pensamientos estaban con los pueblos del Africa que no conocían a Cristo.

Se fue a pie de peregrino a Tierra Santa y después volvió a Francia para estudiar para el sacerdocio. Fue ordenado en Viviers el 9 de junio de 1901. A fines de ese año se fue a vivir cerca de Marruecos para establecer una orden y así poder evangelizar en ese País.

En 1902 comenzó a comprar esclavos para liberarlos. En 1904 se dedicó a la evangelización de los Tauregs, tribu nómada. Tradujo los Evangelios al lenguaje al taureg y en noviembre, 1908 tradujo poesía taureg al francés. Escribió varios libros sobre los tauregs, en particular una gramática y un diccionario francés-tuareg, tuareg-francés. Eventualmente se estableció en el corazón del desierto del Sahara, en Tamanrasset (Hoggar, Argelia).

En marzo del 1909 logró fundar la Unión de Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón para evangelizar las colonias francesas de Africa.

El 1 de diciembre de 1916, a la edad de 58 años, Carlos de Foucauld muere por un disparo de fusil en medio de una revuelta anti-francesa de los bereberes de Hoggar. Muere víctima de los que decían que su bondad producía sentimientos amistosos hacia los franceses.

Diez congregaciones religiosas y ocho asociaciones de vida espiritual han surgido de su testimonio y carisma. En 1933 y 1939 respectivamente, se formaron en Argelia Los Hermanitos de Jesús y Las Hermanitas de Jesús las Hermanitas de Jesús, ambos inspirados por el ejemplo y las enseñanzas de Carlos de Foucauld

Compuso una oración muy hermosa Oración de abandono y hasta el día de hoy es usada fervientemente en los talleres de oración y vida fundados por el Padre Ignacio Larrañaga. La Oración dice así:

Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre.
Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo.
Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén.

"Cada cristiano tiene que ser apóstol: no es un consejo, sino un mandamiento, el mandamiento de la caridad" (Beato Carlos de Foucauld)

PildorasdeFe.net | Biografía de Santos y Beatos
Con información del Padre Jordi Rivera, Corazones.org