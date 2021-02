Historia

El encuentro de Tobías con el Arcángel San Rafael

"¿De dónde eres, amigo?" El ángel le respondió: "Soy uno de tus hermanos israelitas, y he venido a buscar trabajo por aquí". Tobías le dijo: "¿Conoces el camino para ir a Media?" "¡Por supuesto!, le respondió el ángel. He estado allí muchas veces y conozco todos los caminos de memoria. He ido frecuentemente a Media y me he alojado en casa de Gabael, uno de nuestros hermanos, que vive en Ragués de Media. Hay dos días de camino desde Ecbátana hasta Ragués, porque Ragués está situada en la montaña y Ecbátana en medio de la llanura". Tobías le dijo: "Espérame, amigo, mientras voy a avisar a mi padre, porque necesito que vengas conmigo. Yo te pagaré tu sueldo". El ángel le respondió: "Te espero aquí, pero no tardes"

"¡Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu Nombre por todos los siglos de los siglos! ¡Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por todos los siglos! Tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste: ´No conviene que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él´. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. ¡Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez!". (Tobías 8,5-9)

San Rafael arcángel revela su identidad

"Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor; y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos. Cuando no dudabas en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir a sepultar un cadáver, yo fui enviado para ponerte a prueba. Pero Dios también me envió para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de lo siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Los dos quedaron desconcertados y cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Pero él les dijo: "No teman, la paz esté con ustedes. Bendigan a Dios eternamente. Cuando yo estaba con ustedes, no era por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Es a él al que deben bendecir y cantar todos los días. " (Tobias 12,12-21)

Su historia se encuentra en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Es reconocido por ser fiel observante de la ley del verdadero Dios desde la juventud, a pesar de la idolatría en cayeron sus padres. Se casó con Ana y tuvo un hijo también llamado Tobías.Tobías, que tenía muy buenas cualidades, llegó a ocupar un buen puesto en la administración del gobierno en Nínive. Mas tarde vino un nuevo rey que persiguió a los judíos y a Tobías lo destituyeron del cargo que ocupaba con el rey anterior quedando completamente en la miseriaCon el nuevo gobierno de turno, vinieron las injusticias y maldades. Este nuevo Rey era tan cruel que no permitió que enterraran a los israelitas. Estaba ansioso ver a los cuervos devorar los cuerpos tirados en el campo de batalla. Tobías, exponiéndose a la muerte, se escondía entre las sombras e iba a donde estaban sus hermanos israelitas fallecidos y los enterraba de noche.Como si no eran suficientes las calamidades que estaba atravesando él y su familia, una noche que llegó cansado, al quedarse dormido, unas golondrinas que anidaban en el techo, soltaron su excremento en sus ojos y así Tobías se quedó ciego durante cuatro años. Fue entonces su mujer la que sacó la casa adelante trabajando de hilandera; aunque siempre le reprochaba por su condición. Nada andaba bien en toda su casa y el hambre ya les estaba tocando a su puerta. Se acordó de que un amigo le debía dinero y entonces envió a su hijo Tobías para que fuese a pedírselo con estas palabras:"Ahora, hijo mío, busca una persona de confianza para que te acompañe; le pagaremos un sueldo hasta que vuelvas. Ve entonces a recuperar ese dinero".Tobías salió a buscar un buen guía, que conociera el camino para ir con él a la ciudad de Media. No iban tan lejos ya, cuando se encontró con el Arcángel San Rafael (disfrazado de hombre) que estaba de pie frente a él y, sin sospechar que era un ángel de Dios, le preguntó:En la ciudad distante se enamoró de Sara pero le advirtieron que ella se había casado 7 veces y sus maridos siempre morían por causa de un demonio. El Arcángel San Rafael le dijo que no temiera y que la tomase por esposa. Tobías y Sara rezaron fervorosamente en la noche de bodas poniéndose al amparo de Dios. Y oraron de este modo:Y sucedió que, tal como le había dicho el Arcángel San Rafael, no le sucedió absolutamente nada.Después regresaron a Nínive donde vivía Tobias. Por mandato de Rafael, el joven Tobías restregó los ojos de su padre con la hiel de un pescado que había tomado en el río. Se cayeron entonces las escamas de sus ojos y recobró la vista. Cuando Tobías se disponía para darle a Rafael la mitad del dinero que tenía como agradecimiento, el Arcángel San Rafael se identifico como el ángel del Señor y les dijo lo siguiente:Después de decir esto, el Arcángel San Rafel en seguida se elevó y ya no lo pudieron ver más, y desde entonces, toda la familia gozó de mucha paz y felicidad porque Dios los bendecía mucho y los ayudaba siempre, y ellos siguieron todos siendo fieles a la santa y verdadera religión.