Según informó La Mañana de Neuquén, de acuerdo a los dichos de fuentes oficiales, la carne con hueso decomisada pesaba alrededor de 40 kilogramos.





La mercadería no contaba con los rótulos correspondientes. En tanto que el vehículo no estaba habilitado para hacer este tipo de transporte, dado que no cuenta con un equipo de frío.





Como si ello fuera poco, la unidad no correspondía a una empresa privada y en su tarjeta verde no figuraba como ambulancia.