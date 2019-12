= Foto: La Arena =

Nadia Lucero, la joven de 22 años, que debió ser internada en el hospital Lucio Molas, al ser bestialmente golpeada por Laureano González, permanece «estable» y toleró una segunda diálisis, informó su hermana Luján, a través de las redes sociales.





Nadia lucha con fuerza desde hace seis días en el área de Terapia Intermedia del Molas al ser además abandonada en el centro asistencial santarroseño por el propio agresor que huyó y luego fue detenido en una vivienda de conocidos.





PUBLICIDAD







«Nadia se encuentra estable, es el nuevo parte médico, sigue en estado de coma pero toleró la segunda diálisis bien y no volvió a tener fiebre. Se esperan resultados de los nuevos análisis», escribió Luján al abrir una luz de esperanza.





El posteo recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de una comunidad conmocionada.





Horas antes, su hermana escribió su agradecimiento a las personas que la ayudan en este difícil momento.





PUBLICIDAD







«No tengo palabras para agradecer tanto afecto, tanta solidaridad, el acompañarnos no solo en las marchas sino también a quienes se acercan al hospital a donar sangre, a darnos un abrazo, una oración, un mensaje de apoyo. A todos los que han dado difusión, porque sin ustedes estoy segura que hubiese quedado en un simple caso de violencia de género», difundió la joven.





Y amplió: «¿Cuando me preguntan de qué sirve una marcha, sirve para concientizar, para dar visibilidad de que nos están matando y que si no estamos unidos estos violentos van a seguir logrando sus objetivos. Hoy nos toca a nosotros estar de este lado y no se lo deseo a nadie el momento que estamos pasando».