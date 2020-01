= Foto: WEB =

La empresa de comercio electrónico y servicios de comunicación, Amazon, finalmente no desembarcará en Bahía Blanca, pese a la creación de una subzona franca en la región y hasta la compra de un lote.





La compañía suspendió la inversión de 800 millones de dólares que iba a realizar por los próximos diez años en la ciudad bonaerense.





PUBLICIDAD







Según informó el sitio la Política On Line, la firma de Jezz Bezos frenó su desembarco en Argentina y no desarrollará por el momento el data center en el país.





«Tenemos un compromiso muy fuerte con Argentina pero hacemos evaluaciones donde podemos estar y dónde conviene», argumentó Marcos Grilandia, responsable de Amazon Web Services en la región, al portal infotechnology.





El año pasado, en tanto, se especuló con que la empresa más valiosa del mundo se instalará en Argentina o en Chile para abrir el segundo nodo en el continente. Pero Amazon se decidió por el sur bonaerense.





PUBLICIDAD







En Bahía aguardaban con los brazos abiertos la llegada de Amazon como inversión y parte de la creación de un centro tecnológico. Desde el municipio, que conduce Héctor Gay, construyeron una subzona franca a pedido de la empresa que compró un lote en el lugar.





«Cuando terminó todo este proceso no volvieron a dar señales, no hubo más movimientos, no hubo permisos, nunca hubo un compromiso preciso»; comentó a LPO una fuente local.





Grilandia acotó que «hoy todo mundo está en recesión» por lo que «no nos parece una excusa suficiente como para dejar de apostar en aquellas cosas en las que creemos».





Por su parte, el portal El Ágora Digital indicó que en su momento el intendente celebró «la llegada de la empresa más importante del mundo».