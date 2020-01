= Foto: WEB =





La Policía de La Pampa brindó los datos registrados sobre las precipitaciones en las distintas localidades pampeanas. La información fue recabada desde las 9 de este lunes hasta las 9 del martes.

Cabe destacar que las localidades que no aparecen mencionadas es debido a que no se obtuvieron datos. Esto no quiere decir necesariamente que no se hayan registrado lluvias en el lugar.





Monte Nievas: 35 mm

Eduardo Castex: 41 mm

Winifreda: 35 mm

Mauricio Mayer: 17 mm

Luan Toro: 48 mm

Loventuel: 33 mm

Victorica: 35 mm

P.C Victorica: 35 mm





Telén: 32 mm

Carro Quemado: 28 mm

P.C El Durazno: 24 mm

Toay: 35 mm

Naico: 30 mm





Santa Rosa: 20 mm

Anguil: 26 mm

Catriló: 36 mm

P.C Catriló: 40 mm

Lonquimay: 28 mm

La Gloria: 36 mm

Cereales: 35 mm

Miguel Riglos: 50 mm

Anchorena: 39 mm

P.C Anchorena: 39 mm

Rolón: 65 mm

P.C Rolón: 80 mm





Macachín: 70 mm

Doblas: 80 mm

Rancul: 13 mm

Parera: 17 mm

Caleufú: 5 mm

Ingeniero Foster: 9 mm

P.C Ingeniero Foster: 9 mm

Realicó: 35 mm

P.C Realicó: 36 mm

Falucho: 15 mm

Alta Italia: 22 mm





Embajador Martini: 7 mm

Ingeniero Luiggi: 7 mm

Hilario Lagos: 23 mm

Sarah: 56 mm

Bernardo Larroudé: 66 mm

Intendente Alvear: 70 mm

Ceballos: 28 mm

Vertiz: 23 mm

P.C.F Pampa: 74 mm

Arata: 28 mm

Metileo: 50 mm

Trenel: 45 mm

Speluzzi: 48 mm

Trebolares: 35 mm

P.C Trebolares: 41 mm





Agustoni: 26 mm

Dorila: 45 mm

General Pico: 66 mm

Villa Mirasol: 25 mm

Colonia Barón: 10 mm

Quemú Quemú: 18 mm

Miguel Cané: 21 mm

General Acha: 6 mm

Ataliva Roca: 35 mm

Quehué: 20 mm





Colonia Santa María: 13 mm

Guatraché: 24 mm

P.C Guatraché: 26 mm

Alpachiri: 10 mm

General Campos: 22 mm

Colonia Santa Teresa: 30 mm

Perú: 10 mm

Abramo: 13 mm

Bernasconi: 10 mm

Jacinto Arauz: 13 mm

P.C Jacinto Arauz: 17 mm

General San Martín: 12 mm

Algarrobo del Águila: 8 mm

25 de Mayo: 21 mm