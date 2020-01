Son diez los jugadores detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Gesell. Hubo dos personas reconocidas que antes no lo habían sido.









Nueve de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron señalados por testigos a lo largo de las cuatro jornadas de ruedas de reconocimiento que culminaron este martes.





Así lo informó el abogado Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando y representante de la familia de la víctima.





El letrado indicó que durante la rueda de este martes hubo dos personas reconocidas que antes no lo habían sido e "integran la manada" de rugbiers acusada por la muerte Báez Sosa, ocurrida el pasado sábado 18 de enero en la puerta del boliche Le Brique, aunque evitó dar el nombre del único joven que hasta el momento no fue reconocido.





Burlando, en tanto, se abstuvo de informar la identidad del último rugbier reconocido para "no entorpecer la investigación" y respecto de la situación del detenido que no fue señalado en ninguna de las ruedas aclaró que "no le interesa a la familia de Fernando tener rehenes en la investigación".





Destacó, por otra parte, la "precisión feroz" de la declaración de un nuevo testigo, un turista de 21 años que se acercó este lunes a la Fiscalía Descentralizada de Villa Gesell, a cargo de Verónica Zamboni, para brindar los detalles de lo sucedido.





"Este testigo generó una descripción muy precisa de los hechos y los involucrados, se trató de una descripción muy contundente", manifestó Burlando.





Relató que el joven "se quebró y está angustiado por no haber podido participar ante tremenda agresión".





El testigo complicó la situación de Máximo Thomsen al identificarlo como "el líder del grupo" y el que más le pegaba a Fernando, según trascendió.





"Al único que vi que le pegaba en la cabeza era el de camisa negra. El de camisa negra arengaba y le decía cagón, levantate ", dijo en referencia a Thomsen, quien además "le pegó dos puntinazos en la cabeza" a la víctima cuando estaba caìda.





Y agregó: "También vi que le pega una segunda persona, que llevaba una remera de color blanca, de pelo corto con rulos, pantalón largo oscuro, de tez blanca. Había dos más que estaban de espaldas a mí, que también le pegaban patadas a Fernando".





Otros dos testigos que aparecieron en las últimas horas se presentarán mañana en la fiscalía para declarar, según informó Burlando, quien consideró que ambos le darán "mayor claridad" a la reconstrucción del hecho.





"Nosotros, como querella, queremos que solo los que participaron en la golpiza estén presos, no le interesa a la familia de Fernando tener rehenes en la investigación", añadió.





Los detenidos son Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19), Máximo Thomsen (20), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20).





La Justicia dispuso que los diez sean trasladados a la Unidad Penal 6 de Dolores para ser alojados en la alcaldía, apartados del resto de los presos del penal.





En tanto, peritos de la Policía Federal comenzaron a desbloquear en Mar del Plata los teléfonos celulares de los detenidos y los resultados podrían conocerse para el fin de semana.





Lo mismo ocurre con la identificación de rastros, el análisis de las zapatillas y las manchas hemáticas.





Por otra parte, la madre del chico asesinado convocó a una misa para el sábado próximo "por el descanso eterno" de su hijo.

"Quiero invitar a todos a la misa el próximo sábado 1° de febrero, a las 19:00, por el descanso eterno de mi hijo Fernando José Báez Sosa en la Parroquia San Agustín, en Avenida Las Heras 2560, entre Austria y Agüero", publicó la mujer en sus redes sociales.