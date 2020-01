= Foto: WEB =

MIRÁ EL VIDEO Segunda alegría al hilo para el Tiburón. Aldosivi arrancó el 2020 con una gran victoria 2-0 ante el Granate en la fecha 17 de la Superliga. El uruguayo Federico Gino Acevedo y Facundo Bertoglio marcaron los tantos en Mar del Plata.





Lanús cayó este viernes en su visita a Mar del Plata ante Aldosivi 2 a 0 y no pudo alcanzar a River Plate y Argentinos Juniors en la cima de la Superliga Argentina, en el inicio de la 17ma. fecha.





Federico Gino (16m.Pt) y Facundo Bertoglio (49m.St) marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio José María Minella y arbitrado por Pablo Echavarría.





Lautaro Valenti, el juvenil de Lanús que no fue cedido a la selección sub 23, llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar el domingo 2 de febrero en La Fortaleza ante Godoy Cruz de Mendoza, por la 18va fecha de la Superliga.





Aldosivi tuvo más la pelota en el inicio y llegó a la apertura tras un buen envío “a colocar” de Gino, al palo izquierdo de Agustín Rossi.





Lanús despertó tras el gol recibido y se volcó al campo contrario, y tuvo una chance con Marcelino Moreno luego de una mala salida de Fabián Assmann, pero llegó exigido por el segundo palo y tiró la pelota afuera.





En el complemento intentó algo más Lanús, pero en la primera jugada de riesgo Assmann se lució ante un fuerte cabezazo de Facundo Quignon y luego ante un remate bajo de Pedro De la Vega.





Insistió el visitante, que lo tuvo con un disparo bajo de Marcelino Moreno que salió junto al palo derecho de Assmann.





Y en un contragolpe Bertoglio quedó cara a cara con Agustín Rossi y definió con un tiro bajo.





Lanús dejó pasar una gran chance de ser puntero y Aldosivi salió con este triunfo de la zona de descenso.





= SINTESIS =

Aldosivi: Fabián Assmann; Cain Fara, Marcos Miers, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Leandro Maciel y Federico Gino; Facundo Bertoglio, Gastón Gil Romero y Gonzalo Verón; Federico Andrada.





Lanús: Agustín Rossi; Matías Vera, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT. Luis Zubeldía.

Gol en el primer tiempo: 16m. Gino (A).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Bertoglio (A).

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Matías Esquivel por Lucas Vera (L) y Nicolás Bazzana por Miers (A), 20m. Francisco Grahl por Maciel (A), 22m. Pedro De la Vega por Auzqui (L), 28m. Fernando Evangelista por Verón (A) y 32m. Nicolás Orsini por Acosta (L).

Amonestados: Gino, Miers, Fara, Gil Romero, Grahl (A); Valenti, Sand (L).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: José María Minella.