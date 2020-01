= Foto Arch.=

Desde que se dejó de emitir, en enero de 2004, la pregunta de los fanáticos es la misma: "¿Vuelven Los Simuladores?" A pesar del deseo y de varios rumores que en reiteradas oportunidades fueron descartados, el tiempo pasó y el regreso nunca se hizo realidad.

Así lo contó el propio Alejandro Fiore, quien interpretó a Pablo Lamponne en la recordada serie, en diálogo con el programa Agenda de la tarde (UNIFE) desde Mar del Plata: "Todos los días me preguntan cuándo volvemos, cuándo vamos a estar… Siempre estamos por volver, espero que no nos agarre con bastón".





Pero luego sorprendió con una revelación: "Sé que se va a hacer la película". En ese sentido, aseguró que es un proyecto que ya está hablando con los otros integrantes del elenco, Federico D'Elía, Diego Peretti y Martín Seefeld: "No sabemos cuándo porque hace cuatro años venimos diciendo 'el año que viene', pero es un compromiso que tenemos los cuatro".





"Hace poquito nos juntamos los cuatro para la inauguración del estadio de Estudiantes, a pedido de la Bruja (Verón) y Fede, que es fanático. Nos volvimos a juntar e hicimos un pequeño sketch para la inauguración", amplió.





Al ser consultado si preferiría hacer una nueva temporada de la serie o una película, Fiore contestó: "Creo que estamos más para hacer la película. Sería fantástico pero muy costoso porque cada capítulo tenía 300 locaciones diferentes y eso costaría muchísimo. En las charlas que tenemos, decimos que si la volvemos a hacer, tratemos que tenga la esencia que tenía antes".





Recientemente, Diego Peretti brindó una entrevista a Teleshow en la que habló de su trabajo en El robo del siglo, sobre el recordado asalto al Banco Río de Acassuso.





Y aseguró: "Es un robo que lo podrían haber hecho Los Simuladores porque hay una puesta en escena en donde parece que está ocurriendo algo, pero está ocurriendo otra cosa. Los Simuladores dirían 'un operativo de simulacro'".





Por otro lado, se refirió a la ausencia de mujeres entre los protagonistas de la recordada serie: "No sé. Era un grupo de cuatro simuladores. Nunca se planteó una simuladora mujer. Quizás en esta época tendrían, aunque no me gusta decir 'tendrían' porque en el arte esas cosas no…"





"Nosotros veníamos de ser amigos en Poliladron, un programa del Chueco Suar. También a (Martin) Scorsese se le critica eso. Está bien toda la movida, pero no se debe poner a una mujer porque pasó lo de (Harvey) Weinstein, o lo de Kevin Spacey: se debe poner una mujer o un hombre en una historia que así lo requiera. The Irishman, por ejemplo, la de Scorsese, critican que no tenga mujeres, o que la mujer tenga siete textos, pero eso no está bien. Las historias que tienen mujeres u hombres tienen que tener mujeres u hombres porque la historia lo pide, no porque marketineramente conviene tener mujeres porque ahora es una época en donde están los derechos de las mujeres", concluyó.





