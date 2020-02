= Foto: iTextual =





Dos motociclistas fueron protagonistas de dos choques ocurridos casi en el mismo horario, a las 21.35 horas de este sábado, en Santa Rosa.

Uno de los siniestros sucedió en la rotonda del Avión. Allí, un hombre de unos 35 años de edad sufrió una fractura de su brazo derecho cuando ingresaba a la rotonda desde la ruta 35, se despistó a bordo de su moto Motomel 125 cc y chocó contra el cordón cuneta.





¿Por qué se despistó? Una de las posibilidades es que podría haber participado otro vehículo que habría «encerrado» al motociclista.





Para eso, los policías iban a verificar imágenes en una cámara de seguridad ubicada en el lugar.









El otro choque sucedió en la esquina de Almirante Brown y Neuquén, también cerca de las 21.35 horas. Un cadete, de unos 25 años de edad, se dirigía en su Roswell 200 por la calle Neuquén, hacia el oeste, y chocó contra la parte delantera de un Gol Country, que transitaba por la Brown en dirección norte.





El joven, que llevaba casco, «voló» por encima del capot del auto y cayó en el asfalto. Se levantó inmediatamente y dijo estar bien.





«La saqué barata», dijo a al medio local iTextual minutos después de ser asistido, en una ambulancia, por personal médico y enfermero.









El conductor del auto aseguró que la moto iba a alta velocidad y sin luces. También sostuvo que sabía que en una esquina semaforizada de la Spinetto había pasado en rojo.





«Yo iba por la Brown y una moto paró y me dio paso. La otra moto, sin luces, iba a toda velocidad y me chocó cuando estaba pasando. Por suerte, llevaba casco, se levantó enseguida y no tiene nada», dijo, aliviado.











