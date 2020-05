El artista luchaba contra un cáncer y su cuadro se complicó tras una intervención. El fallecimiento fue comunicado por la Asociación Argentina de Actores. Participó en varias novelas y en ShowMatch.





El actor Gustavo Guillén murió este jueves a los 57 años en un sanatorio de La Plata, tras haberse complicado la operación a la que fue sometido en medio de su lucha contra un cáncer.





La noticia de la muerte de Guillén fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en su cuenta de Twitter: "Falleció el actor Gustavo Guillén. Su trayectoria de más de tres décadas incluye numerosas ficciones televisivas y obras teatrales. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1987. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo".





Padre de dos hijos, Valentino, de 17 años, de su primer matrimonio, y de Pedro, de 3, fruto de su relación con la bailarina Luciana Abelenda, Guillén participó en una gran cantidad de novelas y comedias de la televisión argentina a lo largo de más de tres décadas de trayectoria y su muerte provocó un gran impacto en el ambiente artístico.





Nacido el 30 de junio de 1962 en Buenos Aires, Gabriel Gustavo Dasso -tal su verdadero nombre-, interpretó una gran cantidad de tiras, muchas de las cuales le permitieron ganarse el mote de "galán".





Entre ellas figuran su debut actoral en 1987 con "La Cuñada"en el papel Coco Medina, luego aparecen "Manuela", "Perla Negra", "Dulce Ana", "Los Libonatti", "Ricos y famosos", "Muñeca brava", "Chiquititas" "Primicias", "Luna Salvaje", "099 Central", "Mil Millones", "La Niñera". "Floricienta" y una participación en "Casados con hijos", entre otras.









En 2007 participó del Bailando de ShowMatch, además de desarrollar una carrera musical como baterista de la banda de rock Fuera de peligro, a la cual estuvo abocado en los últimos años.





Sus últimas participaciones en televisión fueron en "Solamente vos", "Somos familia" y "Quiero vivir a tu lado", esta última en 2017.





En septiembre del año pasado, Guillén había contradenunciado a su última pareja, luego de que ella lo denunciara por violencia de género.





El actor salió a dar explicaciones del confuso episodio y señaló: "Ese mismo día uno de los agentes que estaba en casa me sugirió hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Ese mismo sábado fui porque yo también sufrí ciertas agresiones ¿Qué denuncié? No quiero entrar en tanto detalle".





"Hubo una noche en que también hubo un cruce y se terminó yendo con su hija a hacer la denuncia, y yo me quedé con Pedro. Además, otra vez fui a la comisaría de la mujer pero me fui porque me dijeron que iba a ser lo mismo que mi denuncia previa y no tenía sentido", explicó el año pasado en declaraciones a El Trece.





