= Foto: WEB = Siguen posicionados en sus posturas, el club para firmar por un año mientras que el jugador quiere un vínculo por seis meses, y de esta manera sigue complicada la renovación del contrato del ídolo "xeneize", que vencerá este martes.

Más allá de que esta negociación es minuto a minuto, hasta el momento no hubo un nuevo contacto entre las partes y ambas se mantienen firmes, en el marco de inactividad del fútbol argentino como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.





La postura de la gente que maneja el fútbol en Boca sigue siendo muy firme: que Tevez firme por un año, con la posibilidad de extenderlo seis meses más hasta diciembre de 2021.





Si la renovación fuese por seis meses, a fin de año se tendrían que volver a sentar la dirigencia de Boca y el jugador para negociar los términos económicos que tardaron en pulir esta vez debido a la gran diferencia entre lo que pidió el "Apache" y lo que le ofrece el club, que es menor a lo que ganaba Tevez en el último contrato.





En este partido de ajedrez, que en forma inesperada para el "mundo Boca" se convirtió la renovación del contrato del ídolo, nadie sabe quién moverá la próxima pieza.





En una clima convulsionado por los cruces verbales de los últimos días, Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol que conduce Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, publicó hoy en su cuenta de Twitter y redobló la apuesta en su polémica con Tevez.





"Claro que nosotros, como todo el mundo Boca, espera la renovación de (Mauro) Zárate y (Carlos) Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y al socio que tanto ama al club", publicó el ex zaguero colombiano, multicampeón con Boca entre 1998 y 2001, en el exitoso ciclo del DT Carlos Bianchi.





La palabra mentira que utilizo el "patrón" tiene que ver con que "Carlitos" había manifestado el viernes pasado que su renovación no es un tema de plata, cuando del lado del grupo de Riquelme sostienen que -por escrito- el capitán del último campeón de la Superliga pidió una suma que está muy lejos de lo que puede abonar el club.





Como en sus épocas de rudo zaguero central, Bermúdez salió ayer con los tapones de punta contra el "jugador del pueblo" cuando puso en redes sociales una nota del sitio "Expediente político" en la cual se habla de un plan de Tevez para ser presidente de Boca en las elecciones de diciembre del 2023, de la mano de Daniel Angelici, identificado con el ex presidente Mauricio Macri.





"La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", expresó el "Patrón" Bermúdez, quien es el encargado en dialogar con el representante Adrián Ruocco por la renovación de jugador.





"Cuando me retire veré como puedo ayudar al club, si es como DT, como dirigente. Ayudaré desde otro lado, donde me toque. Voy a ver si me tiraré a presidente", dijo Tevez a Radio La Red el viernes último, y dio pie a un montón de suspicacias en el "mundo Boca".





En la polémica terció hoy Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca, quien evitó entrar de lleno en el tema de la disputa planteada entre el club y Tevez, al señalar que "solo es la renovación de un contrato, y en estas negociaciones cada cual quiere lo suyo".





"No quiero hablar de lo de Tevez, hablé con Román (Riquelme) y creo que no hay un problema, es la renovación de un contrato y cada uno quiere lo suyo. Se le hizo una oferta y él dio a conocer su posición. Ojalá que renueve por un año", sostuvo el dirigente este mediodía en TyC Sports.





En cuanto a las declaraciones del "Patrón" Bermúdez en las redes sociales, Pergolini dijo que no quiere opinar. "Es gente grande y sabe lo que dice. Hay de todo en el medio, y a veces se mete un poco la política", señaló el dirigente.





Consultado sobre la posibilidad de que el difícil momento que atraviesa ahora Boca por este tema se arregle en una charla entre Tevez y Riquelme, el animador radial y empresario señaló que "esto se arregla con plata y la firma de un contrato. Carlitos es un buen tipo y creo que todo se puede solucionar. Esperemos que así sea".





Tevez, de 36 años, debutó en Boca en 2001 y logro 10 títulos oficiales en el club de la Ribera, entre ellos una Copa Libertadores y una Intercontinental. El "Apache" es el segundo jugador argentino que más campeonatos ganó después de Lionel Messi.