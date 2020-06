El legislador opositor quería responder la exposición de Gabriela Cerrutti, que había pedido votar todos los temas y no solo los que generaran consenso, pero el titular de la Cámara no se lo permitió.

Los principales bloques de la Cámara de Diputados apelaron este jueves a una interpretación especial del reglamento para poder debatir en sesión virtual una serie de proyectos consensuados, ante la falta de acuerdo político para prorrogar esa modalidad de trabajo por un mes más debido al posible ingreso al Parlamento de iniciativas divergentes.





Ante la negativa de Juntos por el Cambio a debatir temas sin consenso mediante la modalidad remota, y teniendo en cuenta que el plazo de trabajo virtual se había votado el 13 de mayo con una vigencia de "30 días", los diputados decidieron interpretar que las jornadas eran "hábiles" y que, en lugar de vencer el 13 de junio, caducan este viernes.

Por eso, la de este jueves se considera una sesión comprendida dentro del plazo y al no renovarse el protocolo de sesiones virtuales, el plenario no podrá volver a reunirse ni tampoco se podrán emitir dictámenes en comisiones.

En esa discusión, el diputado del PRO Fernando Iglesias se quejó y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le replicó que "no tenía coronita".

Minutos antes de la sesión, Iglesias había tuiteado: "Basta de sesiones virtuales. La democracia no se suspende en cuarentena. Exigimos sesiones presenciales. El Congreso es esencial".

"Hay un acuerdo de Labor Parlamentario que firmaron las autoridades de su bloque, si no está de acuerdo, debe retirarse y armar uno propio para ir a las reuniones de Labor; si no respete a las autoridades de su bloque, usted no tiene coronita, no me agote la paciencia", le replicó Massa a Iglesias.

Basta de sesiones virtuales. La democracia no se suspende en cuarentena. Exigimos sesiones presenciales. El Congreso es esencial. pic.twitter.com/1Y7O7xUEtJ

Más allá del acuerdo que permitió trabajar con temas acordados, desde una de las bancas presenciales asignadas a Juntos por el Cambio, el diputado Iglesias se quejó a viva voz de la no realización de sesiones presenciales mientras el debate discurría por otros carriles.

Hace diez días, desde Juntos por el Cambio le habían planteado a Massa que no estaban dispuestos a trabajar con temas no consensuados a través del sistema virtual.

Pedido de cuestión de privilegio denegada por @SergioMassa con excusas irrelevantes. NO TIENE CORONITA, me dice además. La ancha avenida de la concordia, de la reconciliación y del medio. pic.twitter.com/GIIhUk9jRC





Apenas salió del recinto Iglesias grabó un video protestando por lo que había ocurrido adentro del recinto. Luego, lo subió a las redes sociales. “Como diputado nacional tengo derecho a plantear una cuestión de privilegio y el presidente no me lo puede negar. El acuerdo parlamentario no tiene nada que ver”, indicó el legislador.





“Esto ya no es un Congreso. Esto se transformó en una farsa en la que jugamos a que tenemos una república y que tenemos un Congreso, pero lo que tenemos son unas sesiones virtuales que por suerte se terminaron hoy. Porque en las presentes condiciones no se puede trabajar”, sostuvo.





El legislador cuestionó las sesiones virtuales y dijo que son un “fracaso”, al tiempo que pidió “sesionar presencialmente”. “La democracia no se suspende, es esencial. El Congreso tiene que ser un servicio esencial. Están trabajando las cajeras de supermercado, los camioneros, los que trabajan en la salud. No puede ser que no podamos sesionar”, afirmó.