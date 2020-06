= Foto Arch.: WEB =





El hijo del ex Presidente se encuentra internado por un fuerte cuadro de tos y fiebre en una clínica de San Martín.









Carlitos Nair Menem tuvo que ser internado en una clínica de San Martín debido a algunos problemas respiratorios y a las altas temperaturas que registró en los últimos días.





PUBLICIDAD







Allí, le realizaron distintos estudios médicos y se activó el protocolo de emergencia, dado que por los síntomas existía la posibilidad de que haya contraído coronavirus.





Fue entonces que el hijo del ex presidente fue sometido a un hisopado para descartar que tenga COVID-19 y los resultados dieron negativo.





"Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas...", explicó el mediático.









PUBLICIDAD











Y agregó: "No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomagrafía de tórax, análisis de sangre, hisopado".





El hijo de Carlos Saúl Menem dio una entrevista telefónica con el programa Informados de todo, que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América, y contó que ya le avisó a su hermana Zulemita Menem que está hospitalizado.





Durante la nota, Carlitos había descartado la posibilidad de que haya contraído la enfermedad debido a que, desde que se decretó el aislamiento social obligatorio allá por el 20 de marzo, prefirió solo salir de su casa para hacer las compras.









PUBLICIDAD











"No iba a ninguna casa, ni tomaba mate con nadie. No creo que sea coronavirus. Pero si es, hay que pelearla y a salir adelante, no pasa nada", detalló.





Y siguió: “Fumaba cuatro atados de cigarrillos por día (...). Entre las noticias, el encierro y la angustia que te agarra, fumás más y más. Vivo acompañado por una persona (su novia). Yo estoy en la parte de arriba y abajo hay un negocio donde hay gente trabajando. Nadie presenta síntomas de nada”.





Según explicó, seguirá internado hasta que le entreguen los resultados de los estudios, sobre todo el del hisopado.



Además, remarcó que intentará dejar de fumar. Cabe destacar que debido a que el estudio por coronavirus le dio negativo, deberá quedarse internado los próximos tres días ya que le diagnosticaron una neumonía severa con principio de tuberculosis.