Tras la firma de los convenios que implica obras para la provincia de La Pampa por más de 7.000 mil millones de pesos, el gobernador Sergio Ziliotto, le agradeció al presidente porque “bastaron solo seis meses de su gestión para que La Pampa sea visibilizada nuevamente en el contexto nacional”.









“Quiero resumir el sentir de la enorme mayoría de los pampeanos en estos seis meses: gracias Presidente. Gracias por ser nuestra guía en esta pelea con ese enemigo invisible que nos ha tocado enfrentar, dejando de lado los proyectos que planificamos usted para la Argentina y yo para La Pampa”, expresó.





Consideró que “el mayor patrimonio que usted tiene Presidente es que cumple con la palabra, por eso no puedo dejar de decirle: gracias por reivindicar la política, gracias por reivindicar la institucionalidad y gracias por reivindicar al federalismo”.





A párrafo seguido destacó la actitud del presidente de “no desviarse un centímetro del norte nos marcó el 19 de marzo, cuando dijo que la salud de los argentinos” y precisó que “ese camino nos sirvió para que el pueblo pampeano haya construido una conciencia social que hoy nos permite que el estatus sanitario no sea el logro de un presidente o un gobernador, sino de todos los pampeanos”.





El mandatario pampeano le agradeció especialmente a Alberto Fernández “el habernos devuelto la esperanza para seguir luchando por la soberanía hídrica. La decisión que el destino de un recurso natural que es de cinco provincias se discuta en el seno del Consejo de los Gobernadores –de COIRCO- , no debe ser mirada como un privilegio para La Pampa, porque no es nada más y nada menos que justicia, esa herramienta que siempre le pedimos a otros gobiernos, que no nos tuvieron en cuenta y no nos escucharon, para defender lo nuestro”.













Compromisos cumplidos

“Gracias por cumplir señor presidente”, subrayó Ziliotto y recordó que durante la campaña electoral “usted nos invitó a soñar con un país federal y firmamos una agenda federal. En aquel momento firmamos cinco puntos y ya nos cumplió dos”.





En este sentido precisó que “no solo en enero cobramos el déficit de las cajas previsionales del año 2017, sino que con las obras que hemos acordado con Vialidad Nacional estamos recuperando la dignidad, esa dignidad que solo le da la obra pública y que nos permitirán transitar libremente. Las rutas nacionales están destrozadas Presidente, por eso son de mucha ayuda las obras que estaremos iniciando en el mes de julio”.





“La provincia de La Pampa es parte de la Argentina que está volviendo a trabajar, es parte de la Argentina que se está poniendo de pie y yo no tengo ninguna duda que usted es el gran conductor de la reconstrucción de la economía una vez que hayamos vencido al virus. En esa tarea cuente con este gobernador, cuente con este con gobierno y cuente con todos los pampeanos”, concluyó.