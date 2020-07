= Foto: WEB =





El conductor lo anunció en su programa de FM Metro. Antes de hacerlo público, se comunicó con algunos de los invitados que estuvieron en su programa "PH: Podemos Hablar".









Andy Kusnetzoff anunció este martes en su programa, que sale por FM Metro, que se sometió a un hisopado por coronavirus y que dio positivo.





"Yo estoy bien, pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución, el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo de Covid-19", dijo al aire de "Perros de la calle", desde la clínica a donde está internado.





El conductor del programa de televisión "PH: Podemos hablar", comentó que se encuentra bien y que, cuando se recupere, donará plasma.





"Lo podemos ver (como algo) positivo porque voy a poder donar plasma pronto", destacó.





De la última edición del programa que salió al aire, el sábado 11 de julio, participaron como invitados: Christophe Krywonis, el jurado francés de Bake Off; la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex "Gran Hermano" Romina Malaspina.









Previo a dar la noticia, se comunicó con ellos ya que los síntomas comenzaron a notarse tres días después de haber estado en contacto cercano.





Luego de contarlo al aire, Andy también publicó la noticia en sus redes sociales.





"Hola a todos. Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor en el cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y aislado. Mi familia está bien. Cuídense mucho", escribió en sus historias.









