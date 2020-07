= Foto: WEB =

El Presidente criticó duramente los El Presidente criticó duramente los cuestionamientos de Juntos por el Cambio sobre el crimen del ex secretario de CFK. Advirtió que sembrar dudas "es tan miserable que es difícil de entender".









El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que "es canallesco" sembrar "dudas sobre la muerte" del empresario y ex secretario presidencial de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, cuyo cadáver fue hallado este sábado en El Calafate.





De esta manera, entendió que "solamente insinuar" una vinculación con el Gobierno "es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender", según remarcó en diálogo con Radio Milenium.





Los líderes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica sostuvieron este sábado en un documento que el crimen de Fabián Gutiérrez es "de extrema gravedad institucional", por tratarse de un testigo en una causa judicial (cuadernos) contra el kirchnerismo y pidió que "no haya familiares" de la ex mandataria en el proceso -porque la fiscal es hija de Alicia Kirchner-.





Al respecto, Fernández cuestionó: “Que el PRO, UCR y CC se animen a firmar un documento como el que firmaron ayer sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”.





“El aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso, que debe ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica y jueces probos que se ocupen del tema (...) Me parece una miserabilidad absoluta", subrayó Fernández.





El jefe de Estado indicó que todos quieren "saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, cuáles fueron los móviles", pero señaló que "sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos" y que "el Gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender”.





En este marco, Fernández consideró "incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona" y subrayó incluso que "según las investigaciones" hubo "otro móvil" en el crimen.





El Presidente hizo un llamado "a la reflexión" e insistió: "Todos lamentamos lo que ocurrió, pero qué vínculo tiene eso" -se preguntó- con la denominada causa de los cuadernos.





"Si uno mira fríamente (el hecho) no sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez porque lo que declaró (en la causa cuadernos) está firme y es válido y no (ocurre que) porque se murió esa declaración no vale", explicó Fernández y recordó que el ex funcionario "declaró como imputado" en ese expediente.





"Piensen un segundo quién puede ganar con esta muerte; le pido a la gente que reflexione un instante porque intentan confundirla de manera permanente; no nos dejemos llevar por los odiadores de siempre, no es el camino ése", reiteró.





Gutiérrez fue hallado este sábado muerto y enterrado en una vivienda de la ciudad santacruceña de El Calafate, en la que residía uno de los cuatro jóvenes detenidos por el hecho.





El cadáver del ex funcionario, uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, fue hallado en una vivienda del barrio Aeropuerto Viejo del distrito patagónico y presentaba heridas de arma blanca y golpes.





El juez a cargo de la causa, Carlos Narvarte, precisó que hay "cuatro detenidos", que tienen entre 19 y 23 años, y que uno de ellos habría tenido una "amistad profunda" con Gutiérrez y viviría en el domicilio donde apareció el cuerpo. Los detenidos habrían confesado los hechos.