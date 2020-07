= Foto: WEB =





Un apostador ganó más de 235 millones de pesos al acertar los seis números de la modalidad "Tradicional" del Quini 6.

La boleta ganadora se jugó en la agencia 18/00, ubicada en calle Alem 87 en pleno microcentro de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.





Los números favorecidos fueron los siguientes: 04, 09, 12, 19, 25 y 45, con un premio total de 235.527.517 pesos.





Mario Avellaneda, el agenciero que vendió la boleta ganadora, contó a Cadena 3 que se enteró por la llamada de un amigo.





"No lo podía creer, yo le decía que me estaba cargando. Si no me equivoco, es el premio más grande que se ha dado en el Quini 6", comentó.





Dijo que hasta el momento desconoce si se trata de un cliente fijo y anticipó que su porcentaje de ganancia será destinado a sus nietas, ya que perdieron a su madre.





"Me viene más que bien en este momento que todos tenemos nuestras pérdidas. Esto es mano del señor y mi hija", expresó.





En el sorteo "Siempre Sale" hubo 30 ganadores, que acertaron cinco de los siguientes números: 09, 16, 18, 22, 36 y 38. Cada uno cobrará 182.728 pesos.





123 millones en San Rafael

En la ciudad mendocina, otra persona se llevó el premio mayor pero del Brinco. Magalí Rojas fue la agenciera que vendió el billete ganador.





"Esta semana vendimos bastante así que no sabemos quién es el ganador", dijo a Cadena 3 la agenciera que se llevará un porcentaje de los 123 millones.