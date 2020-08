= Foto: WEB =





Se trata de antigripales y dosis de la vacuna triple, por un valor de 1.400 millones de pesos. "Es una barbaridad sin explicación", dijo el ministro de Salud, Ginés González García.





Más de 12 millones de vacunas vencidas durante el Gobierno de Cambiemos, por un valor de 1.400 millones de pesos, fueron halladas en un frigorífico porteño, ante lo cual el ministro de Salud, Ginés González García, pidió que las anteriores autoridades den explicaciones "ahora que están en televisión dando consejos".





"Son más de 12 millones de vacunas antigripales y 600 mil dosis de la vacuna triple. Se pagaron 1.400 millones de pesos por las vacunas", precisó el funcionario nacional.





En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera sanitaria lamentó la situación al afirmar que "son miles de pesos perdidos, tirados", ante lo cual se quejó: "Tenemos que seguir pagando el tiempo que estuvieron acá, en el frigorífico. Y en la Argentina no hay tecnología para destruir estas vacunas, así que eso será un costo también".





"Nunca estuvieron a disposición. Los argentinos habíamos comprado la vacuna, pagamos la vacuna, no se había distribuido y no se había vacunado a la gente. No sé cómo llamarlo a eso: es una barbaridad sin explicación. Tuvimos mala vacunación y no sé cuáles son las consecuencias", remarcó el integrante del Gabinete.





Y añadió: "Fue un Gobierno que no le importó la gente, gastar la plata de la gente para que el bien no esté a disposición de la gente porque simplemente no se distribuyó, no sé cómo se llama eso. Hay que preguntarle a las anteriores autoridades, que están en televisión dándonos consejos. Le importaban tres velines la gente".





Al ser consultado sobre si el Gobierno realizará una denuncia contra las autoridades de la anterior gestión por este caso, González García respondió: "No soy un denunciador, yo intento hacer. Pero tengo que testimoniar ante los organismos competentes y decidirán ellos si ameritan o no. Más allá si es judiciable, desde el punto de vista sanitario es repugnante".





La vacuna triple viral está incluida en el Calendario Oficial y se aplica una primera dosis al año de vida y una segunda a los 5 años: previene el sarampión, la rubéola y las paperas.





En tanto, la antigripal también está incluida en el cronograma obligatorio para embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias y cardíacas, los adultos mayores de 65 años y el personal de salud.