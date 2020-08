= Foto: WEB =





Lo señaló el presidente en un acto junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La cuarentena se extenderá hasta el 30 de agosto.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus hasta el 30 de agosto y, según lo acordado con gobernadores, "en las zonas rojas" de las provincias "volver a la fase 1".









PUBLICIDAD













"El problema ya no es el AMBA, se ha diseminado en todo el país", dijo el jefe de Estado al realizar el anuncio desde la residencia de Olivos y agregó: "Hace muchos meses la Argentina se olvido de la cuarentena, si no salgan a la calle y vean".





Fernández pidió "a cada argentino ser más cuidadoso y que entiendan que el virus continúa circulando y estamos en riesgo porque todavía estamos muy lejos de superar el problema", al tiempo que habló de que "por primera vez hay un horizonte de esperanza" con la producción de la vacuna para el coronavirus en Argentina.





Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Fernández sostuvo que "el gran problema que tenemos son las reuniones sociales porque es allí donde el virus circula con más facilidad" y le pidió a la sociedad "estar atentos porque el problema no está ni cerca de ser resuelto".





"Si no somos responsables y estos números suben, el problema puede potenciarse. Tenemos que potenciar todos los cuidados y depende de ustedes y no de una decisión política de un presidente o un gobernador. No es un acto de autoritarismo o de prepotencia", remarcó.









PUBLICIDAD













En ese sentido, insistió: "Les pido a cada argentino y argentina que entienden que tenemos que ser muy cuidadosos porque ésta es la realidad, estamos enfermos y el único modo de curarnos es tratar de quedarnos en casa y no exponernos".





"Yo estoy obsesionado con la salud de los argentinos y no con la cuarentena, que en realidad en Argentina hace meses que no existe", señaló al finalizar su discurso.





Además de exhibir las estadísticas y remarcar que "hoy tenemos un problema porque el virus se expandió por todo el país", el jefe de Estado le pidió a la gente que "acompañe y comprenda el riesgo".









PUBLICIDAD













Fernández habló de "esperanza" y de "certidumbre que da un horizonte", en referencia al acuerdo anunciado entre el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford con el laboratorio argentino mAbxience para producir en el país la vacuna contra el coronavirus.





El Ministerio de Salud informó que la cifra de muertes por coronavirus en el país es de 5.428 desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 118 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9 por ciento sobre los casos confirmados, mientras que son 199.005 los recuperados de la enfermedad.