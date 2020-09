= Foto Archivo WEB =

El "Xeneize", que protagonizó un regreso exitoso en la Libertadores luego de más de seis meses de receso por la pandemia, visitará este jueves a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un partido válido por el Grupo H que puede allanar su clasificación a los octavos de final en el caso de quedarse con los tres puntos.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia, con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón y televisación de ESPN 2.





Boca es el líder del grupo con 7 puntos, seguido por Libertad de Paraguay con 6, Caracas de Venezuela con 4 y cierra el DIM sin unidades.





El equipo "Xeneize" reapareció en Asunción la semana pasada con un triunfo sólido y convincente ante Libertad por 2-0, con goles anotados por Eduardo "Toto" Salvio, y en Medellín intentará mantener el nivel que mostró, nuevamente con la dupla técnica integrada por Leandro Somoza y Mariano Herrón, quienes ocuparán el lugar de Miguel Ángel Russo, preservado en Buenos Aires debido a que es paciente de riesgo por su edad, 63 años, y haber padecido una enfermedad oncológica.





Lo que cambiará será la formación, ya que es probable el regreso del colombiano Frank Fabra en lugar de Emmanuel Más, y de Agustín Obando por el cordobés Gonzalo Maroni.





El resto del equipo será la base de siempre, con Estaban Andrada y Carlos Izquierdoz como pilares en la defensa, el colombiano Jorman Campuzano en el mediocampo junto a Guillermo "Pol" Fernández, más el capitán Carlos Tevez, Salvio y Franco Soldano en el ataque.





Boca se instaló en Medellín con todos los integrantes del plantel con el alta médica luego de haber sufrido hace tres semanas 22 contagios de coronavirus, con la autorización expresa de médicos especialistas en infectología, y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados a los futbolistas.





Enfrente estará el DIM, de andar tambaleante en la Libertadores, luego de haber perdido los tres partidos, incluido el cruce de ida jugado en "La Bombonera" el 10 de marzo pasado por un holgado 3-0.





El entrenador de los colombianos, el ex arquero paraguayo Aldo Bobadilla (atajó en Boca entre 2006 y 2007) pende de un hilo y si no logra un buen resultado seguramente no continuará en el club.





El favorito es Boca, sobre todo si repite lo bueno que mostró en Asunción, donde no acusó la prolongada inactividad y la casi nula práctica de fútbol debido a los contagios que sufrió el plantel, que primero fueron 14 y luego otros ocho jugadores, eso motivó distintos períodos de cuarentena y falta de ensayos tácticos.





El historial entre ambos es de tres partidos, con dos triunfos de Boca y uno de los colombianos.





Boca se impuso en 2003 en 'La Bombonera' por 2-0 con goles de Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado, y el mencionado cruce de marzo que resolvió por 3-0 con anotaciones de Salvio en dos ocasiones y el cordobés Emanuel "Bebelo" Reynoso, mientras que la única derrota fue en 2003 en el Atanasio Girardot por 1-0 con tanto de David Montoya para DIM.





- PROBABLES FORMACIONES -

Independiente Medellín (DIM): Andrés Mosquera Marmolejo; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid y Juan David Mosquera; Walter Rodríguez, Javier Reina, Yulian Gómez y Edwin Mosquera; Leonardo Castro y Carlos Monges. DT: Aldo Bobadilla.





Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo "Pol" Fernández y Agustín Obando o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Leandro Somoza.