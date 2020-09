= Foto: Goal =





Lo comunicó el propio crack rosarino a un sitio deportivo internacional. "Nunca podría ir a juicio contra el club de mi vida", dijo en la entrevista. Acusó al presidente de no cumplir con su palabra.









Lionel Messi confirmó este viernes por la tarde en una entrevista exclusiva con un sitio deportivo que continuará su carrera profesional en el Fútbol Club Barcelona.





"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones de euros, que eso es imposible, o ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida", señaló al medio Goal.





Messi reveló que "lleva todo el año" diciéndole al presidente Josep Maria Bartomeu que se quería ir. "Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo, porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", agregó.





Dijo que fue un año complicado porque sufrió "los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario". "Llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, apuntó.





El rosarino confesó que demoró en romper el silencio por la dura derrota en Lisboa contra el Bayern Munich. "Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”, declaró.





El capitán del Barcelona sostuvo que nunca se sintió sólo, pero que sí pudo descubrir en este tiempo a la gente falsa. "Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, añadió.





En otro fragmento de la entrevista, vuelve a apuntar contra la dirigencia del Barcelona. "Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", lanzó.





Messi, por otro lado, contó que su familia lloró cuando les confesó su deseo de irse del Barcelona. "Fue un drama bárbaro. Mis hijos no querían irse ni cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa", subrayó.





Luego, continuó: "Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo. Volvemos al principio…Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de la temporada podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club…".





El argentino explicó que era una decisión difícil, pero que lo llevó a pensarlo porque quería vivir feliz sus últimos años de fútbol, algo que no encontró en el Barcelona en estos años.





"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada", aclaró.





Por último, aseguró que acudió al burofax (carta documento) para oficializar su salida. "Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir y no me daba ‘bola’. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”, concluyó.