Entrá y conocé los detalles. El serbio se disculpó en redes sociales por su comportamiento y realizó una fuerte autocrítica sobre el pelotazo contra la jueza : "Lamento haber causado tanto estrés".





Después del escándalo al ser descalificado del US Open por pegarle un pelotazo a una jueza de línea, Novak Djokovic se retiró de Flushing Meadows sin realizar declaraciones.





Sin embargo, el número 1 del mundo utilizó su cuenta de redes sociales para realizar un descargo sobre la situación que protagonizó en el partido contra el español Pablo Carreño Busta.





"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Pude chequear lo que pasó a la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad", publicó el serbio en Instagram.





Y agregó: "En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior, trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y ser humano".









"Le pido disculpas al torneo y a todos los aficionados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi gran apoyo, y a mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho", concluye el comunicado.





Djokovic dejó escapar la posibilidad de obtener su décimo octavo título en un Grand Slam y el cuarto en el US Open, mientras que perdió el invicto de 26 victorias en esta temporada.













Para encontrar el último antecedente, hay que remontarse al torneo de Roland Garros del 2000, cuando Stefan Koubek fue eliminado por golpear a un alcanzapelotas de la misma manera que el actual número uno del mundo, en su partido ante Atila Savolt.





Tras el incidente del serbio, estrella estelar del Abierto de Estados Unidos debido a las ausencias de Roger Federer y Rafael Nadal, se confirmó que habrá un nuevo campeón de Grand Slam después de seis años y 25 torneos, dado que ninguno de los 14 participantes que siguen en carrera cosecharon alguno de esos títulos.