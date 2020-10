= Foto: WEB =







El Ministerio de Salud de la Nación reportó 13.510 nuevos casos y 384 decesos. De esta manera, ya son 979.119 los contagios acumulados y 26.107 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.













Otras 384 personas murieron y 13.510 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras las autoridades de las provincias que debieron reforzar el aislamiento obligatorio a causa de los contagios aseguran que se está observando buen resultado por la disminución de la circulación.





Con las cifras oficiales informadas esta noche el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 26.107, en tanto que los contagiados suman 979.119 casos, de los cuales 791.174 son pacientes recuperados y 161.838 casos activos.





El Ministerio de Salud indicó que son 4.386 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,2% en el país y del 63,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).





Los casos registrados hoy fueron en la provincia de Buenos Aires 4.419, en la Ciudad de Buenos Aires, 610; en Catamarca, 24; en Chaco, 167; en Chubut, 335; en Córdoba, 1.233; en Corrientes, 2; en Entre Ríos, 350; en Formosa, 1; en Jujuy, 69; en La Pampa, 95; en La Rioja, 55; en Mendoza, 659; en Misiones, 1; en Neuquén, 1.005; en Río Negro, 357; en Salta, 238; en San Juan, 6; en San Luis, 201; en Santa Cruz, 141; en Santa Fe, 2.199; en Santiago del Estero, 238; en Tierra del Fuego, 182; y en Tucumán 923.





En este contexto, el ministro de Salud, Ginés González García, consideró que en toda América "la pandemia está teniendo una duración inesperada" y en este sentido apeló a que la sociedad continúe con los cuidados preventivos, porque la vacuna "podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes" y "en marzo" de manera masiva.





"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte) pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", dijo el funcionario.





Señaló que esto se está dando "a pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla -el caso de los Estados Unidos y Brasil, por ejemplo- y sin embargo sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué".





Por otra parte, las autoridades de las provincias que debieron reforzar el aislamiento obligatorio por decisión del Gobierno nacional a causa de los contagios analizan la situación a una semana de la medida y aseguran que se está observando buen resultado por la disminución de la circulación.





En Córdoba, son seis departamentos, del total de 26, los alcanzados por las restricciones del último DNU, y según el ministro de Salud, Diego Cardozo, la decisión se adoptó en función de la proyección de "ola de contagios, con estimaciones de entre 2.500 y 3.000 casos a fines de octubre", por lo tanto se hace necesario "preparar todo el sistema de salud pública y privada para esa gran embestida".





En Tucumán, el secretario del Sistema de Salud Provincial (Siprosa), Luis Medina Ruíz, explicó que la mayor cantidad de contagios se encuentran en el Gran San Miguel, donde se concentra el mayor tránsito de personas, por lo que estas medidas van a evitar que el virus llegue a los municipios donde hay casos o circulación comunitaria.





Por su parte, la provincia de Santiago del Estero sanitariamente está dividida en dos: por un lado, los departamentos Capital y Banda con circulación comunitaria de Covid-19 y que fueron incluidos por el Gobierno nacional y ratificado por el provincial en las 18 localidades con aumentos de casos; y por otro lado, el resto del interior, en donde no hay estrictas restricciones y tienen más ampliación horaria, ya que no tienen circulación comunitaria.





En Chaco, en tanto, continuará hasta el 24 de octubre el distanciamiento preventivo y obligatorio con la implementación de la alarma sanitaria que prohíbe la circulación en las calles a partir de las 21 con restricciones y recomendaciones que son aplicables a toda la comunidad, actividades, organismos, establecimientos, espacios públicos y privados de toda la provincia.





En el sur del país, la ciudad de Neuquén y otras seis localidades de las más pobladas de la provincia, permanecen bajo normas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido a la circulación comunitaria de Covid-19 hasta el 25 de octubre inclusive.





Por su parte, el Ministerio de Salud del Chubut emitió un decreto donde impone medidas restrictivas de circulación en los departamento Biedma y Escalante, donde se encuentran Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn y Puerto Pirámides, localidades en las que "se podrá circular de lunes a sábado de 7 a 21.30, según la terminación par o impar del DNI".





En el plano internacional, la segunda ola de coronavirus volvió a golpear con fuerza a Europa, donde numerosos países registraron hoy récord de contagios e impusieron nuevas restricciones para intentar frenar el avance de la pandemia, que ya dejó más de 39,5 millones de infectados y 1,1 millón de muertos en el mundo.





Las nuevas infecciones en el continente europeo se dispararon un 44% esta semana, mientras que disminuyeron en América Latina, Medio Oriente y Asia, según la agencia de noticias AFP.





En la última jornada, Estados Unidos y la India, los dos países con más casos a nivel global, fueron también las dos naciones con más nuevos contagios, con 63.044 y 62.212 respectivamente, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).





Mientras que Francia se convirtió en el tercer país con el mayor número de infecciones diarias, con 30.543 en las últimas 24 horas, lo que llevó al Gobierno francés a tomar medidas drásticas, con la imposición a partir de hoy de un toque de queda en París y otras grandes ciudades que afecta a unas 20 millones de personas.