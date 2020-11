El encuentro se desarrollará en el estadio Hernando Siles, en donde el pasado 13 de octubre Argentina venció a Bolivia por 2-1 por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, este miércoles desde las 19.15, con televisación de ESPN y arbitraje del brasileño Flavio de Souza.





El desquite será en el estadio de Lanús el 2 de diciembre próximo, también a las 19.15 y el vencedor de esta llave jugará ante el ganador de Fénix de Uruguay e Independiente, que disputarán mañana el partido de ida en Montevideo.





También jugarán mañana en Chile, el local Coquimbo Unido ante Sport Huancayo de Perú, desde las 21.30. El vencedor de esta llave tendrá como adversario a Junior de Colombia o Unión La Calera de Chile.





Lanús llegó a esta instancia dejando en el camino a Universidad Católica de Chile y San Pablo de Brasil, (tras ganar de local 3-2 y perder 3-4 en Brasil con un agónico gol de Nicolás Orsini), mientras que Bolívar se sumó desde la Copa Libertadores tras ser tercero en el Grupo B y superó a Audax Italiano de Chile.





El equipo dirigido por Luis Zubeldía está desde ayer en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y mañana se trasladará hacia La Paz para llegar cerca del horario del partido para tratar de evitar los efectos de la altura de la capital de Bolivia.





En el equipó del sur bonaerense hay dudas. Pedro De La Vega sufre una molestia muscular y si no juega ingresaría Facundo Pérez en la zona media.





En la Copa de la Liga Profesional al "Granate" se le complicó la clasificación ya que está tercero en la Zona 4 detrás de Talleres y Boca.





Bolívar no juega en el torneo local desde abril pasado ya que se suspendió por el coronavirus cuando tras jugarse 12 fechas estaba a dos unidades de los punteros The Strongest y Always Ready.





El equipo paceño jugó cuatro cotejos de local ante equipos argentinos (Boca, Arsenal, San Lorenzo y Gimnasia) y los ganó todos con 10 goles a favor y dos en contra, aunque en Argentina cayó las cuatro veces.





En Bolívar es titular el argentino Marcos Riquelme (ex Fénix y Olimpo de Bahía Blanca), quien estaría jugando sus últimos partidos en el club boliviano ya que culmina su contrato y no hay negociaciones para renovarlo.





+ PROBABLES FORMACIONES +

Bolívar: Javier Rojas, Oscar Ribera, Adrián Jusino, Luis Gutiérrez y Roberto Flores; Juan Carlos Arce, Christian Machado, Erwin Saavedra y Álvaro Rey; Víctor Abregó y Marcos Riquelme. DT: Walter Alberto Flores.





Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Placido, Matías Pérez, Alexis Pérez y Alexander Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Quignon y Facundo Pérez o Pedro De la Vega; Nicolás Orsini; José Sand y Lautaro Acosta, DT: Luis Zubeldía.