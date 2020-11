Tras robarle el reloj los delincuentes se escaparon rápidamente del lugar, pero uno de ellos, fue detenido y según confirmaron fuentes policiales, tiene 35 años y fue identificado como Rubén Darío Machuca.





"Salí de la radio y un tipo grandote viene de atrás corriendo, me empuja, empezamos a forcejear y me tira al piso y me saca el reloj", contó el conductor en diálogo con A24 a la salida del nosocomio, donde agregó que está acostumbrado a los asaltos y señaló: "La saqué barata".





"Ahora tengo que ir a hacer la denuncia, sino el juez lo va a largar. A uno de los tipos lo agarraron en la esquina, pero el otro se escapó en la moto", relató.





No es la primera vez

En marzo de 2012, el conductor radial y televisivo fue víctima de un brutal intento de robo en su casa del centro de San Isidro, donde se tiroteó con cuatro delincuentes y mató a uno de ellos, mientras que él y su hijo fueron trasladados a un hospital de la zona con heridas de diversa consideración.





Ese hecho comenzó cuando el hijo de Baby se encontraba con su novia en un auto importado estacionado en la puerta de la casa de la chica cuando los delincuentes, que iban en un Ford Galaxy, los abordaron y los obligaron a llevarlos a su casa con fines de robo.





Al ingresar a la casa, con el hijo y la novia como rehenes, Etchecopar se encontraba junto al resto de su familia y ante la actitud violenta de los delincuentes, tomó una de las armas que poseía y se desató un fuerte tiroteo, con el saldo de un delincuente muerto y otro detenido.





Baby conduce el programa "Baby en el medio", que se emite de 12 a 14 de lunes a viernes en Radio Rivadavia.