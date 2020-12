= Foto: WEB =





Por autorización de la Justicia, recibirá una pensión como ex presidenta y también la de su esposo Néstor Kirchner, además de su sueldo como actual vicepresidenta.





El juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami, la habilitó a cobrar las dos jubilaciones de privilegio con intereses y sin pagar el impuesto a las Ganancias.









"Nos preocupa enormemente la decisión de un juez que habilita a la vicepresidenta a cobrar dos jubilaciones que son de privilegio porque, en definitiva, no son aportes sino que son en calidad de su rol como ex Presidenta de la Nación y como esposa de un ex presidente", dijo a Cadena 3 Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio.





"Es vergonzoso que Cristina Kirchner haya ido a la Justicia a reclamar este beneficio y que el juez haya decidido, además, que no pague Ganancias", continuó.









