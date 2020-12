= Foto: WEB =





Fue con 132 votos a favor y 119 en contra. La norma establece aumentos trimestrales, que combinan la recaudación de la Anses y la variación de los salarios.





La iniciativa se aprobó tras agotar un debate de nueve horas en el cual expusieron más de sesenta legisladores sobre el proyecto impulsado por el Gobierno, en el cual se establece el nuevo mecanismo de incremento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.





El proyecto, que consiguió 132 votos, cosechó el respaldo de Frente de Todos, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y los bloques de Córdoba Federal, bloque Peronista, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino.





El rechazo a la iniciativa reunió 119 votos de Juntos por el Cambio, la izquierda, Partido de la Justicia Social, el socialismo y Consenso Federal.





El proyecto propone incrementos trimestrales para unos 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas y pensión al adulto mayor.





De acuerdo con ese nuevo mecanismo, el índice que se aplicará combinará el 50 por ciento de los aumentos de salarios contemplados en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y otro 50 por ciento el incremento de la recaudación que obtenga la Anses.





En el cierre del debate, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, afirmó: "Lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente recuperen los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri, y no sólo por el cambio de fórmula, sino con la política macro".





En un tramo, se refirió a la piedra que trajo el radical Mario Negri para recordar los incidentes que ocurrieron en el 2017, cuando se trató la movilidad jubilatoria en el gobierno de Macri.





"Como sabía que iban a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles y su electorado no les pide más que eso, les traje las balas de goma. Éstas son las balas de goma que ustedes usaron. Y las muestro solamente porque trajeron las piedras", agregó.





En ese sentido, Kirchner subrayó que "acá están las balas que tiraron sobre la gente, que son los verdaderos resistentes. Ustedes no son resistentes; ustedes son el poder. Pueden haber perdido una elección, pero son el poder de la Argentina. Resistir resistieron los compañeros y compañeras en la plaza afuera".





Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo: "La piedra que tengo acá no es un acto chovinista. Me acompaña porque en mi vida me convencí de que la democracia no es la violencia, les guste o no. Acá queda apoyada en esta banca. No agravio a nadie. Es un signo de madurez que hoy no haya violencia".





Negri señaló: "Vemos que hoy decidieron nuevamente actualizar las jubilaciones teniendo en cuenta la recaudación impositiva y la evolución de los salarios. No decimos por capricho que no a la recaudación. Es muy sencillo: en 60 años hemos tenido 14 recesiones".





"Es impredecible la economía argentina y, si además le ponen un tope a la recaudación estableciendo que es sólo la de la Anses, lo que tenemos es la seguridad de que los jubilados van para atrás el año que viene. Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros".





La sesión comenzó poco después de las 11.40, luego de que el oficialismo pidiera postergar media hora el inicio para reunir quórum de 129 diputados, que finalmente logró con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos y de algunos bloques provinciales.