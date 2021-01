Luego de un año tan particular atravesado por la pandemia del coronavirus, la noticia del primer nacimiento del año no podía faltar para darle aún más color al inicio de un 2021 que tiene todo para ser mejor al anterior. Y de eso puede dar fe Alejandra, que fue la primera mamá en dar a luz en el 2021.

Desde su habitación en el área de Neonatología del tranquilo Hospital Lucio Molas, la mujer contó al medio local La Arena que tenía fecha de parto recién para el 13 de enero, pero Bruno se adelantó y quiso ser el primero del año. «Tuve que venir anoche de urgencia: la primera vez me atendieron y me dijeron que todavía faltaba un poco, así que le pedí al bebé que me espere, que aunque sea me deje ir a comer el cordero y después volvía», dijo entre risas.





Nacimiento

Según confió Aranda, el bebé hizo lo suyo y la dejó disfrutar de un plato de cordero en la cena de año nuevo para despedir el año con la familia y recibirlo de la mejor manera. Sin embargo, sabía que Bruno estaba por llegar así que cuando ya estaba por terminar la reunión familiar tuvo que pedirle a su pareja que la lleve de nuevo al Hospital Molas.