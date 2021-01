Esta mañana, se reunieron los ministros de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán, de Seguridad, Horacio di Nápoli, con los fiscales generales Armando Agüero y Máximo Paulucci y el jefe de la Policía provincial, Héctor Lara, para analizar acciones tendientes al cumplimiento del Decreto que establece restricciones a la circulación nocturna, de actividades sociales y comerciales, en el marco de las medidas preventivas, ante el aumento de casos de COVID-19 en La Pampa.





Bensusán manifestó que "las acciones tomadas por el Gobierno provincial son necesarias e imprescindibles. Estamos hablando de la vida de los pampeanos, y de la defensa de un derecho fundamental como es el de la salud. Los buenos resultados obtenidos permitieron en su momento la gradual flexibilización de las medidas de prevención, pero siempre se dijo que esta es una situación dinámica y que, si los casos aumentaban, se evaluarían nuevas acciones".





PUBLICIDAD









"Hoy tenemos un claro aumento del uso de camas disponibles en el sistema de salud, debido al crecimiento sostenido de casos. Por este motivo se incrementó la capacidad disponible para pacientes moderados en los dispositivos modulares de Hospital Lucio Molas, de 18 a 31 camas en esta etapa. Siempre dijimos que no queríamos llegar al extremo de otros países o ciudades, donde tuvieron que elegir a quién conectaban a un respirador. Al mismo tiempo, están proliferando las fiestas y reuniones ilegales, que son la principal fuente de contagio. Por caso, conviene recordar que fue a través de estos encuentros que ingresó el virus a La Pampa", detalló más adelante.





El funcionario agregó que "el Gobierno que encabeza Sergio Ziliotto está gestionando una pandemia desde marzo, con el acompañamiento de la sociedad pampeana que está haciendo un gran esfuerzo. Comprendemos que hay gente que pueda estar cansada de esta situación y que tenga ansiedad por volver a la vida que tenían antes de marzo, pero debemos actuar con responsabilidad, porque acá se juega la vida de nuestros vecinos, de nuestras familias".





PUBLICIDAD









"En Inglaterra y otros países de Europa se están tomando medidas realmente drásticas para enfrentar la ola de contagios que crece. En nuestro país son varias las provincias que están analizando y estamos entre las primeras que comienzan a tomar medidas concretas ante el nuevo avance de la COVID", dijo.





"Se van a intensificar los controles de tránsito vehicular, en toda la Provincia, debido a la prohibición de circular entre las 0:00 y las 6:30, llegando al secuestro del rodado, en los casos en que no se pueda justificar el motivo de circulación, que estará permitido solamente a actividades esenciales. Se encuentran suspendidos los encuentros sociales. Las actividades sociales y comerciales finalizan a las 0:00, con la extensión de 30 minutos para los locales gastronómicos. Las medidas estarán vigentes, en principio y de acuerdo a cómo evolucionen los contagios, hasta las 0 horas del lunes 18 de enero", explicó.





PUBLICIDAD









Se mostró contrariado por algunas declaraciones de referentes opositores, que proponen regular este tipo de encuentros, cuando los casos de la COVID van en aumento, "Yo le diría a los referentes políticos que piden regular reuniones y fiestas clandestinas que se lo digan en la cara a los trabajadores de la salud que tienen que atender estos casos. Porque los equipos sanitarios son los mismos. Es más, los profesionales que se contagiaron, una vez curados, volvieron a trabajar en esa situación de riesgo nuevamente. Partidizar la pandemia tiene un límite. Por un lado, agitan acciones que aumentan contagios y por otro exigen a salud. Además, si aplicaran el sentido común, sería sumamente difícil habilitar fiestas donde el uso de tapabocas, el distanciamiento y otras medidas de prevención estarían imposibilitados de poner en práctica con ningún protocolo".





"Acá no se trata de criminalizar a los jóvenes, al contrario. Necesitamos que se cuiden más, porque tal vez ellos contraigan el virus y transiten con menos intensidad la enfermedad, pero pueden contagiar a sus padres, abuelos o allegados, con consecuencias tan severas que pueden provocar hasta la muerte. Detrás de los jóvenes y adolescentes que hacen una reunión, hay adultos que deben ser responsables y hay oportunistas políticos que aprovechan la situación, tratando de que la gente no se cuide, que no se vacune y apostando a que la pandemia continúe", concluyó.





PUBLICIDAD









Fiscales: "debemos evitar la propagación del virus"

El fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero, expresó que las causas por no cumplir con las medidas preventivas dispuestas legalmente venían en disminución, pero que estimaban podrían llegar a incrementarse nuevamente a partir de la aplicación de estas medidas, "pero somos conscientes y responsables de la tarea que tenemos por delante, desde el Ministerio Público Fiscal. Tenemos el compromiso en todas las sedes de trabajar en consecuencia, porque sabemos que esta es la única herramienta con la que contamos hoy para evitar la circulación de este virus. Afrontaremos el desafío, como lo vinimos haciendo hasta ahora".





Su colega de la Primera circunscripción, Máximo Paulucci, dijo que "tenemos claro que debemos evitar la introducción y propagación de este virus, y quien no cumple lo dispuesto legalmente está cometiendo un ilícito, previsto en el artículo 205 del Código Penal. Vamos a estar muy atentos en la detección de casos de incumplimiento, para proceder, como en todos los casos de investigaciones, con las medidas que se deban tomar y en función de esto fue la reunión que tuvimos hoy".





PUBLICIDAD









Trabajo policial

El jefe de la fuerza de seguridad pampeana, Héctor Lara, destacó que desde la Policía actuará en forma coordinada con el MPF, "en los casos que no se justifique la circulación, en el horario restringido, se procederá al secuestro del vehículo y se labrará el acta correspondiente a la violación del Código Penal". Respecto de la restricción para reuniones sociales, resaltó que "se trabaja en el patrullaje y constatación de eventuales encuentros, además de la prevención, cuando se detecten convocatorias".