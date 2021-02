El partido se jugará este sábado en el estadio Pedro Bidegain, en el barrio capitalino del bajo Flores, desde las 21.30, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.





Tras un breve e improductivo ciclo de Mariano Soso como entrenador en la Copa Diego Maradona, San Lorenzo apostó por Dabove, un entrenador que realizó muy buenas campañas en Godoy Cruz y Argentinos Juniors, eso le valió estar en los planes de Racing e Independiente.





San Lorenzo hace rato que no es protagonista de la lucha por un título es incluso estuvo alejado de certámenes internacionales, pero una combinación de resultados ajenos en la Copa Diego Maradona que ganó Boca le permitió ingresar a la próxima Copa Libertadores, en la segunda fase.





Al "Ciclón", que también jugará la Copa Argentina, llegaron Diego Braghieri (libre de Atlético Nacional), Jalil Elías (a préstamo de Godoy Cruz), Lucas Melano (libre de Atlético Tucumán) y Franco Troyansky (a a préstamo de Unión).





El estilo de Dabove hace ilusionar al hincha "Azulgrana" que espera por un equipo ofensivo y con un fútbol dinámico.





En las últimas prácticas Dabvove sorprendió a propios y extraños al dejar fuera de los titulares a los mellizos paraguayos Angel y Oscar Romero, los elementos de mayor calidad del plantel.





Al parecer la ausencia de los paraguayos, de una jerarquía proporcional a las polémicas que provocan con sus conductas, se debe a cuestiones tácticas aunque existen rumores de que los gemelos podrían tener futuro en Brasil.





Arsenal es un equipo de los más "molestos" del fútbol argentino, con un entrenador trabajador y muy inteligente nacido en el ascenso como Sergio Rondina, que siempre se las arregla para armar un equipo difícil de vencer.





Rondina sumó como refuerzos al arquero Nicolás Navarro (libre de Tigre), el defensor Maximiliano Rogoski (a préstamo de Midland), Lucas Suárez (a préstamo de Estudiantes de Río Cuarto), Juan Andrada (a préstamo de Godoy Cruz) y Gastón Benavídez (a préstamo de Estudiantes de Río Cuarto).





No habrá grandes figuras en la once del equipo de Sarandí, pero es un adversario que siempre complica y que ante el error ajenos saca dividendos, motivos por los cuales San Lorenzo no la tendrá sencilla.





= PROBABLES FORMACIONES =

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Jalil Elías, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Lucas Melano, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT: Diego Dabove.





Arsenal: Nicolás Navarro; Julián Navas, Emiliano Méndez, Gastón Suso y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Leonel Picco, Nicolás Castro y Alan Ruiz; Bruno Báez y Jhonatan Candia. DT: Sergio Rondina.